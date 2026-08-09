LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: grande vittoria per Almansa, Bertelle in top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

16.12 Quiles resta saldamente primo con 231 punti, seguito da Carpe a 146, Almansa 134, Uriarte 127 e Morelli 115.

16.11 Non ci sarà penalità per Carpe che resta secondo e soprattutto sul podio. Per Perrone è il quarto podio in Moto3.

16.09 Vittoria spettacolare per Almansa, che domina la seconda parte di gara. Uriarte scivola nel finale. Carpe taglia una curva e rischia penalità, Perrone a podio. Fernandez dopo una buona gara finisce ai piedi del podio. Bertelle rimonta fino alla decima posizione.

16.07 Ecco l’ordine di arrivo della gara:

1 David Almansa 22 2:10.509 15

2 Alvaro Carpe 83 0.701 2:10.345 15

3 Valentin Perrone 73 0.290 2:10.760 15

4 Adrian Fernandez 31 0.120 2:11.092 15

5 Joel Esteban 78 2.632 2:12.256 15

6 Joel Kelso 66 7.871 2:11.892 15

7 Rico Salmela 27 0.145 2:12.131 15

8 Eddie O’Shea 8 0.059 2:12.264 15

9 Veda Pratama 9 0.458 2:12.392 15

10 Matteo Bertelle 18 0.075 2:12.319 15

11 Jesus Rios 54 10.064 2:12.470 15

12 Casey O’Gorman 67 0.048 2:12.607 15

13 Guido Pini 94 0.384 2:12.180 15

14 David Gonzalez 71 0.048 2:12.276 15

15 Kiattisak Singhapong 85 12.444 2:13.685 15

16 Marco Morelli 97 0.080 2:15.607 15

17 Leo Rammerstorfer 5 11.963 2:14.527 15

18 Leonardo Abruzzo 25 1.892 2:14.329 15

19 Brian Uriarte 51 29.458

VINCE Almansa, secondo Carpe e terzo Perrone.

-1 Carpe taglia la curva, rischio penalità per lui.

-1 CADUTA per Uriarte.

-1 ULTIMO GIRO: Almansa ancora in testa con ben 4 decimi di vantaggio.

-2 Fernandez entra su Uriarte, ma quest’ultimo reagisce subito. Sfida continua.

-3 Uriarte accorcia a 1 decimi da Almansa, ci sarà battaglia finale per la vittoria.

-4 Uriarte a tre decimi da Almansa, Carpe quarto e Fernandez quarto.

-5 Almansa prova a mettere il distacco decisivo per evitare la battaglia finale.

-6 Errore di Uriarte che crolla quarta, ma sono ancora tutti lì.

-6 Fernandez su Carpe per la terza posizione.

-7 Aumenta il distacco per Bertele sono 3.7 secondi.

-7 Il gruppo di testa è: Almansa, Carpe, Fernandez, Uriarte, Estevan e Perrone.

-8 Bertelle si trova a 3 secondi dal gruppo di testa.

-8 Almansa in testa, Carpe secondo e Uriarte terzo. Fernandez e Esteban quarto e quinto.

-9 BERTELLE settimo, suona la carica l’azzurro.

-9 Caduta anche per Ogden, sfortunato dopo la pole.

-9 BERTELLE sale in ottava posizione, grande rimonta per l’azzurro.

-10 Almansa dentro per la prima posizione, dietro Carpe e Fernandez.

-10 CADUTA per Cruces, stava disputando una grande gara.

-10 Tempi altissimi, Fernandez 2.11.919.

-11 Bertelle stabile in quattordicesima posizione.

-11 Fernandez non si fa attendere, passa su Carpe. Sale Esteban in quarta piazza.

-11 Carpe dentro per la prima posizione, Fernandez e Almansa seguono subito dietro.

-12 Staccata incredibile di Almansa che si riprende il primo posto.

-12 FERNANDEZ ne supera due, si porta secondo davanti a Uriarte e Carpe.

-12 Errore di Perrone che crolla sesto, Cruces stabile al quarto posto.

-13 Uriarte scatenato, va in testa sorpassato Almansa. Si inserisce anche Perrone.

-14 URIARTEE all’esterno su Carpe. Per la seconda posizione.

-14 Almansa in testa, ad un solo decimo Carpe e Uriarte.

-15 Brutta partenza per Bertelle, solo diciannovesimo. Pini ventiduesimo.

-15 Può vincere chiunque, Ogden crolla settimo, sale terzo Cruces.

-15 Almansa in testa, seguito da Carpe e Perrone.

PARTE LA GARA!

15.29 Quattro italiani al via: Matteo Bertelle 17, Guido Pini 22, Leonardo Abruzzo 24 e Nicola Carraro 26. Per tutti sarà dunque necessaria una gara di rimonta.

15.24 L’assenza di Quiles apre una grandissima opportunità agli inseguitori. Il leader del campionato si presentava a Silverstone con ben 104 punti di vantaggio su Brian Uriarte, che partirà dalla settima posizione.

15.19 Non sarà della partita Maximo Quiles. Il leader del Mondiale aveva ottenuto l’undicesimo tempo, ma il violento highside in qualifica gli ha provocato la frattura della clavicola destra e lo costringerà a saltare la gara.

15.14 Occhio soprattutto alla terza fila: Brian Uriarte 7°, Cormac Buchanan 8° e Hakim Danish 9°. Joel Kelso apre invece la quarta fila dalla decima casella.

15.09 Prima fila composta da Ogden, Cruces e Perrone. Dalla seconda scatteranno invece David Almansa, Alvaro Carpe e Adrian Fernandez.

15.04 Scott Ogden partirà dalla pole position grazie al 2.09.126 realizzato ieri. Il britannico ha preceduto Adrian Cruces di 274 millesimi e Valentin Perrone di 332 millesimi.

14.59 Condizioni decisamente favorevoli a Silverstone: cielo prevalentemente soleggiato e temperatura attorno ai 28-29 gradi nell’orario della gara.

14.55 Silverstone misura 5,9 km ed è uno dei tracciati più veloci del calendario. Sono presenti 18 curve: 10 a destra e 8 a sinistra, mentre il rettilineo più lungo misura 770 metri.

14.52 Buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio della Gran Bretagna di Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Moto3, GP Gran Bretagna 2026, Scott Ogden parte dalla pole.

Sul velocissimo e incredibile tracciato di Silverstone la Moto3 è pronta a regalare spettacolo. A partire dalla pole position è il padrone di casa Scott Ogden, il pilota di casa nelle qualifiche firma il miglior tempo in 2:09.126. Il britannico ha preceduto il compagno di team Adrian Cruces di 274 millesimi, mentre Valentin Perrone completa la prima fila. Dietro di loro scatteranno David Almansa, Alvaro Carpe e Adrian Fernandez.

Il grande assente sarà però il leader del mondiale Maximo Quiles. Il pilota è stato protagonista di una violenta caduta durante le qualifiche, riportando la frattura della clavicola destra, e non prenderà quindi parte alla corsa. Lo spagnolo può comunque rilassarsi su un grande margine in classifica generale: 231 punti contro i 127 di Brian Uriarte e i 126 di Alvaro Carpe. Un’occasione comunque importante per i suoi inseguitori per provare ad accorciare il distacco.

Brutta qualifica per gli azzurri. Il migliore nelle qualifiche è stato Matteo Bertelle, che scatterà dalla 17ª posizione. Più indietro Guido Pini, 22°, mentre Leonardo Abruzzo sarà 24° e Nicola Carraro 26°. Bertelle e Pini soprattutto, proveranno a fare una grande rimonta già subito al via della gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Moto3, GP Gran Bretagna 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della gara alle 15.30. Buon divertimento!