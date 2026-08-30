GP Aragon
LIVE Moto3, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Quiles vuole continuare a dominare
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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE del Gran Premio di Aragon, valido per il tredicesimo atto del Mondiale di Moto3. Ci apprestiamo a vivere una gara mozzafiato e, come spesso accade con la classe più leggera, anche totalmente imprevedibile.
In occasione delle qualifiche a firmare la position è stato David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), per dispersione il pilota con più confidenza del lotto che condividerà la prima fila con Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) ed il leader della classifica piloti Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team).
Attenzione poi ad un davvero notevole Matteo Bertelle (LEVELUP-MTA), bravo a strappare la quarta piazza e a partire dunque dalla seconda fila a fianco di Adrian Cruces (CIP Green Power), quinto, e Brian Uriarte (KTM), sesto. Solo undicesimo invece Guido Pini (Leopard Racing), chiamato ad una rimonta così come già successo nel corso della stagione.
Il Gran Premio di Aragon valido per il Mondiale di Moto3 inizierà alle 11.00 e verrà disputata sulla pista Ciudad del Motor. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’evento: minuto dopo minuto, giro dopo giro, sorpasso dopo sorpasso, per non perdersi davvero nulla. BUON DIVERTIMENTO!