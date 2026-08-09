LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: succede di tutto a Silverstone! Gonzalez disastro, vince Salac!

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13.00 Si chiude qui il GP di Gran Bretagna della Moto2. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla MotoGP alle ore 14.00. Grazie e buon proseguimento di giornata.

12.59 In casa Italia si mangia le mani Arbolino che cade nel momento clou e getta alle ortiche una possibile vittoria. Peccato. Vietti e Lunetta mai della partita.

12.58 Inutile girarci attorno, questo GP potrebbe avere scritto una pagina importante del campionato. Gonzalez per un erroraccio passa dalla vittoria alla 14a posizione, Alonso non porta punti, Agius idem. Si ricompatta la classifica!

12.57 Penalizzato Roberts, Vietti sale in 12a posizione.

12.56 CLASSIFICA GENERALE: Gonzalez con questo risultato si trova a 197.5 punti, contro i 155 di Guevara ed i 136 di Agius. Quarto Ortolà a 133.5.

TRAGUARDO – Vietti chiude 13° a 13.7, Lunetta 16° a 18.4. Out Arbolino.

TRAGUARDO Salac precede Ortolà per 303 millesimi, terzo Escrig a 652, quarto Holgado a 1.7, quinto Guevara a 2.5, sesto Lopez a 6.2, settimo Munoz a 6.2, ottavo Oncu a 7.1, nono Baltus a 7.3, 10° Garcia a 8.8.

TRAGUARDO – VINCE SALAC!!!!!!!!!!!! Il ceco precede Ortolà e Escrig!!!!!!!! Che emozioni a Silverstone!!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO – Salac si prende la vetta, poi Ortolà, Holgado e Escrig che si è riportato sotto!!!!!! Gonzalez clamoroso! Pensava fosse l’ultimo giro e stava esultando, colpito da un avversario ha rovinato la moto e procede lentooooo!!!!!!!!

ULTIMO GIRO – Battaglia campale a Silverstone! Inizia l’ultimo giro al comando Gonzalez, quindi Holgado, Salac e Ortolà in un fazzoletto. Chi vincerà?

-2 giri: Gonzalez spinge, attacca Holgado e si prende la vetta! Holgado non ci sta e lo ripassa dopo poche curve!

-2 giri: siamo al penultimo giro. Holgado non scappa e si trova in scia Gonzalez, Salac e Ortolà, quinto ma staccato Escrig con Guevara che è crollato a livello di gomme.

-3 giri: Salac si inserisce nella lotta, passa Ortolà e si mette in terza posizione. Silverstone ci sta regalando una gara vibrante!

-4 giri: Holgado si rimette a spingere e comanda con 234 millesimi su Gonzalez e 370 su Ortolà.

-4 giri: clamorosa beffa per Arbolino. Il milanese è scivolato alla penultima curva quando era stato da poco ripassato da Holgado. Erroraccio pesantissimo!

-5 giri: noooooooooooooooo! Arbolino cade!!!!!!!!!! Beffa clamorosaaaaaaaaaaaaaaa!

-5 giri: Arbolino prova a scappare via! 238 millesimi su Holgado che cerca di non mollare, poi Gonzalez e Ortolà.

-5 giri: Arbolino sale in vetta!!!!!!!!!! Scatenatooooooooo!!!!!!

-6 giri: Arbolino ora punta Holgado!!! Tony ci prova!!!!!!!

-6 giri: Holgado non aspetta molto e ripassa Ortolà! Arbolino ne approfitta e si infila in seconda posizione!

-6 giri: la battaglia delle ultime curve ha leggermente cambiato lo scenario. Holgado precede Ortolà che non ci sta e lo passa! Arbolino è terzo a 3 decimi e prova a tornare sotto!

-7 giri: Arbolino non è da meno e passa a sua volta Guevara! L’italiano ora è terzo!

-7 giri: Holgado ora è inseguito da Ortolà che ha passato a sua volta Guevara!

-7 giri: Holgado sale in vetta e prova a dettare lui il ritmo inseguito da Guevara, Ortolà, Arbolino e Gonzalez. Che battaglia a Silverstone!!

-8 giri: Arbolino infila Gonzalez ed è quarto ora! Che gara per il milanese!

-8 giri: Gonzalez e Arbolino ce l’hanno fatta e hanno ricongiunto i due gruppi. Nel mentre cade Canet.

-9 giri: Guevara, Holgado e Ortolà precedono Gonzalez, Arbolino e Salac per mezzo secondo, poi alle loro spalle Lopez, Escrig e Munoz.

-9 giri: Gonzalez e Arbolino stanno dando tutto quello che hanno per non far scappare i primi tre. Il gap tra i due gruppi rimane di 6-7 decimi.

-10 giri: il terzetto di testa prosegue all’unisono. Guevara, Holgado e Ortolà. Gonzalez spinge al massimo assieme ad Arbolino e Lopez e provano a rimanere vicini. Arbolino record!!! 2:02.682 che giroooooo!

-11 giri: Vietti rimane in 14a posizione e proprio non riesce ad ingranare. Arbolino è sempre sesto.

-11 giri: Guevara apre un nuovo giro con 367 millesimi su Holgado e 466 su Ortolà. Gonzalez e Lopez mollano e si trovano ora ad un secondo!

-12 giri: la situazione comincia a definirsi. Guevara è sempre al comando davanti a Holgado, Ortolà, Gonzalez e Lopez. Arbolino scivola in sesta posizione e prova a tenere il gruppo di testa con le unghie e con i denti.

-12 giri: la risalita di David Alonso subisce un brusco stop: LLP per il colombiano. Anche Van de Goorbergh subisce la stessa decisione.

-13 giri: Holgado è on fine e si è rimesso in scia di Guevara che sperava di avere fatto selezione…

-13 giri: Guevara apre un nuovo giro sempre al comando con 329 millesimi su Holgado che piazza il nuovo record in 2:02.717! Che tempo! Poi Ortolà e Lopez davanti ad Arbolino. Vietti 13°-

-14 giri: là davanti non si scherza. Ogni settore tutti scendono sotto il record e nessuno sta risparmiando le gomme…

-14 giri: Guevara vola in 2:03.010 e allunga a 547 millesimi su Holgado che salta i rivali e sale in seconda posizione. Arbolino sempre quinto in scia.

-15 giri: Guevara spinge e prova la fuga. Record in ogni settore.

-15 giri: Arbolino passa Munoz ed è quinto! Tony sta davvero impressionando in questo avvio di gara!

-15 giri: Munoz è il più veloce in pista e compatta il gruppo. Guevara è primo con 232 millesimi su Lopez con Ortolà sempre più vicino.

-16 giri: Lopez rimane negli scarichi di Guevara che non riesce a scappare via. Cinque spagnoli nelle prime cinque posizioni, poi Arbolino che non molla.

-16 giri: Guevara comanda con 157 millesimi su Lopez e 350 su Ortolà che non mollano. Arbolino sesto Vietti 14°

-17 giri: cade Veijer ed è subito out! L’olandese è finito a terra alle Becketts.

-17 giri: Guevara prova subito a imporre il proprio ritmo per scremare il gruppo. Ce la farà lo spagnolo?

-17 giri: Guevara torna in vetta con Lopez e Ortolà in scia, poi Munoz e Holgado. Sesto Arbolino!!!!!!!

PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Alonso Lopez che imbocca curva 1 al comand0 davanti a Guevara ma ora nel Complex è battaglia!

12.18 Ci siamo! Lo schieramento di partenza ormai è pronto. Tra poco si parte! Sale la tensione a Silverstone!!

12.17 Il circuito è lungo e il giro di ricognizione dura ben più rispetto a molti altri eventi. Tra poco si tornerà sulla griglia di partenza.

12.16 I piloti sono impegnati nel giro di ricognizione sullo splendido tracciato di Silverstone che, tra lunghi rettilinei e curve mozzafiato, regala sempre un layout magnifico. Occhio alle scie!

12.15 Ed ecco qua! Inizia il giro di ricognizione! I piloti lasciano lo schieramento di partenza di Silverstone.

12.13 Ormai ci siamo, pochi istanti e si partirà per il giro di ricognizione! La seconda parte del campionato sta per prendere il via!

12.11 Siamo sempre più vicini al giro di ricognizione. Il meteo di Silverstone in questo momento parla di sole e nuvole, temperatura di 25 gradi per quanto riguarda l’atmosfera e 36 in crescita sull’asfalto. Condizioni che una volta sarebbero state impensabili a queste latitudini ma ora sono la normalità, come l’erba quasi bruciata ai lati della pista e non più quella verde e rigogliosa tipa inglese…

12.08 In casa Italia cosa dovremo aspettarci? Celestino Vietti e Tony Arbolino sono rispettivamente 12° e 13° mentre Luca Lunetta è 24°. I presagi non sono i migliori per i nostri rappresentanti. Saranno in grado di rifarsi in gara?

12.05 La gara odierna sarà particolare. Manu Gonzalez non sarà in prima fila, David Alonso sarà solamente 19° e, di conseguenza, potremmo vedere diverse rimonte. Guevara, Lopez e Ortolà sono in prima fila ma non potranno dormire sonni tranquilli.

12.02 Arriviamo alla tappa britannica con Manu Gonzalez che sta gestendo il suo ampio margine. Dopo 4 vittorie nelle prime 8 uscite, infatti, lo spagnolo è reduce dal quinto posto di Brno, dal secondo di Assen e dal sesto del Sachsenring. In poche parole, non ha ancora chiuso i conti.

11.59 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’01.483 2 4Q2 279.0

2 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’01.809 6 6 0.326 0.326Q2 279.7

3 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – Biolec – MSI KALEX 2’01.902 2 7 0.419 0.093Q2 275.5

4 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2’02.090 3 8 0.607 0.188Q2 274.1

5 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 2’02.265 2 7 0.782 0.175Q2 272.0

6 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 2’02.278 6 7 0.795 0.013Q2 277.6

7 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 2’02.296 2 8 0.813 0.018Q2 273.4

8 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 2’02.311 7 8 0.828 0.015Q2 275.5

9 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2’02.344 5 7 0.861 0.033Q2 273.4

10 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 2’02.390 2 6 0.907 0.046Q2 279.0

11 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2’02.423 2 7 0.940 0.033Q2 272.7

12 13 Celestino VIETTI ITA GT Trevisan SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’02.431 6 7 0.948 0.008Q2 276.9

13 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 2’02.432 5 7 0.949 0.001Q2 276.9

14 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX Q2 2’02.432 5 7 0.949 272.7

15 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2’02.527 7 7 1.044 0.095Q2 276.2

16 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’03.164 2 7 1.681 0.637Q2 272.7

17 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 2’10.178 2 2 8.695 7.014Q2 269.3

18 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX Q1 2’02.590

19 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 2’02.764 5 6 (*) 0.577 0.044Q1 272.7

20 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’02.955 2 6 (*) 0.768 0.191Q1 274.1

21 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2’02.999 2 6 (*) 0.812 0.044Q1 278.3

22 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2’03.053 3 6 (*) 0.866 0.054Q1 278.3

23 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’03.084 3 7 (*) 0.897 0.031Q1 274.1

24 32 Luca LUNETTA ITA GT Trevisan SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’03.228 3 6 (*) 1.041 0.144Q1 273.4

25 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR – Biolec – MSI KALEX 2’03.288 2 6 (*) 1.101 0.060Q1 274.8

26 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2’03.438 3 5 (*) 1.251 0.150Q1 274.1

27 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 2’03.835 5 5 (*) 1.648 0.397Q1 273.4

28 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX Q1 2’03.265

11.56 CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2026

1 GONZALEZ Manuel SPA 195.5

2 GUEVARA Izan SPA 144

3 AGIUS Senna AUS 136

4 ALONSO David COL 116

5 HOLGADO Daniel SPA 115

6 ORTOLA Ivan SPA 113.5

7 VIETTI Celestino ITA 109

8 SALAC Filip CZE 83

9 LOPEZ Alonso SPA 57.5

10 VEIJER Collin NED 55.5

11 MUÑOZ Daniel SPA 45

12 ARBOLINO Tony ITA 42.5

13 ESCRIG Alex SPA 34

14 ROBERTS Joe USA 32

15 BALTUS Barry BEL 28

16 RUEDA Jose Antonio SPA 27

17 HUERTAS Adrian SPA 26

18 LUNETTA Luca ITA 17

11.53 Siamo pronti per una gara di grande importanza per l’intera stagione. Si torna in azione dopo le vacanze estive e capiremo subito chi si sarà scrollato di dosso meglio la ruggine del break di luglio…

11.50 Prende il via l’attesissima domenica di Silverstone! Il format è riveduto e corretto per colpa dell’ora di differenza con l’Inghilterra. Si inizierà con la Moto2 alle ore 12.15 italiane (le ore 11.15 locali), poi MotoGP alle ore 14.00 e, infine, chiuderà la Moto3 alle ore 15.30.

11.45 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 30 minuti esatti scatterà il Gran Premio di Gran Bretagna della Moto2!

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone ci attende una gara di estrema importanza per l’intera stagione. La pista del Northamptonshire come sempre garantirà emozioni e spettacolo con uno schieramento di partenza che potrebbe davvero regalare sorprese.

Dalla pole position alle ore 12.15 italiane (le ore 11.15 locali) scatterà Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) che ha centrato la pole position con il tempo di 2:01.483 con ben 326 millesimi di vantaggio sul connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) mentre è terzo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 419. Quarta posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 607 millesimi, quinta per Daniel Munoz (Kalex Italtrans) a 782 mentre in sesta si è piazzato il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) a 795. Settimo l’ennesimo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 813 millesimi, ottavo il suo connazionale Alex Escrig (Forward Klint) a 828, quindi nono lo statunitense Joe Roberts (Kalex American Racing) a 861 con il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex RW) che completa la top10 a 907.

Scatterà dalla 12a posizione della griglia Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 948 millesimi, mentre in 13a si è classificato Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 949. Il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) non va oltre la 19a posizione, mentre il nostro Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) si ferma in 23a posizione.

Il Gran Premio di Gran Bretagna scatterà alle ore 12.15 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2 sullo splendido tracciato di Silverstone. Buon divertimento!