GP Aragon
LIVE Moto2, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Gonzalez per allungare ancora nel Mondiale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran Premio di Aragon 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito spagnolo va in scena un GP senza un reale favorito e con molti candidati per la vittoria. Manuel Gonzalez può ancora allungare nella classifica piloti?
Davanti a tutti scatterà sorprendentemente Alonso Lopez (Italjet Gresini), ieri autore della pole position, la prima dopo tre anni. Lo spagnolo vuole scuotere la sua stagione conquistando la prima vittoria ma da dietro non staranno sicuramente a guardare. Ci proverà in primis Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che scatterà dalla seconda casella di fianco all’iberico.
Della partita anche Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) che completa la prima fila. Deve fare il possibile per allungare nel Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) mai realmente in lotta durante questo weekend. Lo spagnolo però cambia totalmente volto la domenica ed oggi potrebbe essere addirittura uno dei favoriti per la vittoria.
Lontano invece tutti gli italiani. Celestino Vietti (SpeedRS Team) sarà costretto alla rimonta dalla sedicesima posizione. Stesso obiettivo per Luca Lunetta (SpeedRS Team) dalla ventesima posizione. Ultimo Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).
La gara Moto2 del Gran Premio di Aragon 2026 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi fornirò come sempre la diretta live testuale dell’evento per non perdere neanche un sorpasso. Buon divertimento!