LIVE Italia-Turchia, Giochi del Mediterraneo volley femminile 2026 in DIRETTA:

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del torneo di volley femminile dei Giochi del Mediterraneo 2026 tra Italia e Turchia. Al Palamazzola di Taranto le azzurre e la compagine turca si contenderanno il metallo più pregiato e il confronto si prevede molto interessante.

La formazione allenata da Carlo Parisi si presenta in maniera convincente. Le azzurre, infatti, hanno vinto tutte le partite della propria Pool e la sfida contro la Grecia di ieri senza mai perdere un set e dando dimostrazione di grandi individuali e di un’ottima amalgama di squadra.

Una squadra che in Josephine Obossa il termine offensivo di maggior qualità, ma anche altre giocatrici hanno fatto vedere finora grandi cose. Il riferimento è ad Alessia Bolzonetti, top-scorer nel confronto con le elleniche (14 punti). In doppia cifra anche Linda Manfredini (12 punti) nella partita contro la Grecia.

Le turche però sono rivali di grande livello. Fari puntati, in particolare, sull’opposta Beren Yesilrmak, autrice nella semifinale contro la Serbia di ben 24 punti, avendo un rendimento eccelso nel corso della sfida vinta dalla formazione allenata da Gokhan Durmaz 3-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale del torneo di volley femminile dei Giochi del Mediterraneo 2026 tra Italia e Turchia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La finale avrà inizio al Palamazzola di Taranto dalle ore 17:00. Buon divertimento!