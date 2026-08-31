LIVE Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: sfida proibitiva contro Jokic

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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Serbia, valido per la seconda giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. In pratica, a Pesaro arriva la grande sfida contro la squadra di Nikola Jokic.

Match proibitivo, si può dire. E forse lo è, se si pensa a Jokic, un supercampione come ne sono esistiti pochissimi nella storia del basket europeo e anche mondiale. E sicuramente nessuno con la sua personalità particolare, così diversa da tanti che hanno segnato questo sport. Eppure questa è una Serbia che, forse, qualcosa da sistemare ce l’ha, se è vero che per tre quarti ha tenuto in partita, tra le mura amiche, un’Islanda che certamente non è al suo livello (ma che, di tanto in tanto, degli scalpi li colleziona).

L’Italia non è partita al massimo, perdendo una comunque non semplice trasferta in Bosnia-Erzegovina, a Tuzla. Il tutto pur se ha rischiato di nuovo di rimettere in piedi la situazione, peraltro in un finale al limite del surreale in cui i bosniaci hanno letteralmente fatto di tutto per perdere o, quantomeno, farsi trascinare al supplementare. Ma una spinta ce l’ha: quella di Pesaro, di una Vitifrigo Arena che è ormai al tutto esaurito dei tempi migliori.

E sarà anche la notte della voglia di rivincita per tanti, da Melli a Fontecchio per arrivare a chi emerge dalle rotazioni. Il tutto contro una Serbia che vive del fatto di avere sia i giocatori di livello, quelli che vanno da (ovviamente) Jokic a Guduric fino anche ad Avramovic, che dei giocatori con un po’ meno esperienza internazionale. E poi c’è anche lo storico recente, quello che ha fatto sì che la Serbia abbia sempre avuto qualche problemino, o forse più, contro gli azzurri.

La palla a due tra Italia e Serbia verrà alzata alle ore 19:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!