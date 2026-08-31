LIVE Italia-Portogallo calcio femminile, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: le azzurre si giocano il titolo!

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Portogallo, finale per la medaglia d’oro del torneo di calcio femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Allo stadio Iacovone le azzurrine vanno a caccia della medaglia d’oro contro la formazione lusitana già affrontata appena due giorni fa.

La sfida tra Italia e Portogallo riparte subito dall’1-1 di sabato scorso, risultato che ha consentito a entrambe le Nazionali di qualificarsi alla finalissima. Il Portogallo era passato in vantaggio all’inizio della ripresa con Ferreira Mendes, prima del pareggio azzurro firmato da Elisa Ciurleo nel finale di partita, praticamente all’ultimo respiro considerando che le gare del torneo si disputano su due tempi da 40 minuti.

La Nazionale guidata da Priscilla Del Prete arriva alla sfida decisiva dopo un percorso estremamente positivo. Le Azzurrine hanno debuttato superando 4-1 il Kosovo, hanno poi pareggiato 1-1 contro la Slovenia, battuto 3-1 il Marocco e infine impattato contro il Portogallo. Italia e lusitane hanno così terminato il gruppo unico in testa alla classifica con 8 punti, guadagnandosi il diritto di giocarsi la medaglia più prestigiosa.

L’Italia proverà a ripartire anche dalle buone indicazioni offerte nell’ultimo confronto diretto, nel quale ha creato diverse opportunità prima di trovare il meritato pareggio nel finale. Tra le calciatrici da seguire ci saranno Agata Pinchi, Elisa Ciurleo, Miranda Sterner, Giulia Guerzoni e capitan Matilde Oddina, all’interno di un gruppo Under 19 che proverà a finire la manifestazione con una prestigiosa medaglia d’oro davanti al proprio pubblico di Taranto.

PROBABILI FORMAZIONI:

Italia (4-2-3-1): Agostini; Cacace, Rosso, Pieri, Oddina; Galluzzi, Guerzoni; Ciurleo, Sterner, Martone; Pinchi.

Portogallo (5-4-1): Horta Martins; Moreira, Jorge Monteiro, De Matos, Ferreira Mendes, Tavares; Pecanins Gama, Gonçalves Matos; Vila Franca, Fernandes Aguia; Pereira Branco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, finale per la medaglia d’oro del torneo di calcio femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19.00. Buon divertimento!