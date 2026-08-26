LIVE Italia-Francia, Europei volley femminile 2026 in DIRETTA: lo scontro diretto vale il primato del girone

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia e la Francia valido per la quinta giornata degli Europei di pallavolo femminile, con le azzurre del nostro commissario tecnico Julio Velasco che puntano ad un’altra vittoria, la quinta in altrettante partite, per chiudere il Gruppo D al primo posto in classifica.

Per le nostre campionesse, che hanno vinto 3-0 contro Croazia, Montenegro, Slovacchia e Svezia, parliamo della sfida conclusiva della fase gironi in vista degli ottavi di finale degli Europei, mentre per la Francia si tratta del penultimo impegno visto che domani alle 19.00 chiuderà la prima parte della sua competizione contro la Svezia. L’Italia ha, quindi, la possibilità di chiudere il discorso primato già oggi, proprio contro le transalpine.

Parliamo della seconda miglior nazionale del Gruppo D, dopo ovviamente quella azzurra, che può vantare in squadra la neo opposta del Besiktas Iman Ndiaye con le responsabilità della schiacciatrice Amelie Rotar che crescono vista l’assenza della stella e capitata Helena Cazaute. Non dimentichiamo la centrale Amandha Sylves, ormai colonna portante del Monviso Volley nel nostro campionato italiano.

Il match tra Italia e Francia inizierà alle 16.00 e verrà disputato allo Scandinavium di Gotemborg, in Svezia, paese che ospita il Gruppo D delle azzurre. Potrete seguire l’intero match, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!