LIVE Italia-Croazia, Europei volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il cammino continentale delle azzurre di Velasco. Dalle 16.00 si comincia

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, incontro valido per la prima giornata del gruppo D degli Europei 2026 di pallavolo femminile. Inizia il cammino della compagine guidata da Julio Velasco, che vuole risposte concrete dalle sue giocatrici dopo gli esperimenti provati durante Nations League e le amichevoli di preparazione alla rassegna continentale. Appuntamento alle 16.00 con l’avvio ufficiale della contesa.

In quel di Goteborg (Svezia) le azzurre vanno a caccia all’unico grande titolo che manca per completare un triennio storico. Dopo l’oro Olimpico di Parigi 2024 ed il successo Mondiale della passata stagione, la compagine italiana vuole trionfare anche a livello continentale. Esordio morbido con l’interesse principalmente rivolto sulle scelte del tecnico azzurro a margine dell’infortunio occorso a Omoruyi. Scelte ridotte in posto 4 con Velasco che potrebbe tornare a rispolverare un’idea che sembrava messa ormai nel cassetto, ovvero Antropova schiacciatrice ricevitrice.

L’esperimento era stato interrotto dopo le prime due settimane di Nations League, ma l’emergenza ha rimesso tutto in discussione. Si tornerà a parlare della convivenza tra Antropova ed Egonu, con due attaccanti dalla potenza straordinaria. Il rovescio della medaglia risiede però nell’equilibrio complessivo della squadra, con Sylla, Nervini e Giovannini che permettono al CT di modificare l’assetto a seconda delle necessità. Azzurre che hanno tutte le carte in regola per ambire al successo finale, che significherebbe anche primo pass per Los Angeles 2028.

Croazia in ogni caso da non sottovalutare. La squadra allenata da Igor Arbutina schiera in cabina di regia Antunovic, ex palleggiatrice di Chieri. Opposte Bosnjak, Fabris ed Ocean, con Burilovic e Becic schiacciatrici. Al centro rappresenteranno utili alternative ad Antunovic le centrali Strunjak e Trcol. Diverse le vecchie conoscenze del campionato italiano, come la ex Perugia Mlinar.

Italia-Croazia, incontro valido per la prima giornata del gruppo D degli Europei 2026 di pallavolo femminile, inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!