LIVE Italia-Bulgaria, Europei volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la fase ad eliminazione diretta

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Le probabili formazioni – La presentazione di Italia-Bulgaria – Il tabellone dell’Italia.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Bulgaria, ottavo di finale degli Europei 2026 di volley femminile. Dopo aver vinto le prime cinque partite disputate a Göteborg (Svezia) e aver conquistato il primo posto nella Pool D, le azzurre si sono trasferite a Brno (Cechia) per disputare le battute iniziali della fase a eliminazione diretta. Le Campionesse del Mondo scenderanno in campo per fronteggiare le Verdi, quarta forza del gruppo B che si è disputato proprio in questa località.

Le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare attente a non sottovalutare la formazione di coach Marcello Abbondanza: è vero che ha perso contro la Grecia (ieri capace di firmare l’impresa contro la Francia) e ha regolato l’Austria soltanto al tie-break, ma è una squadra con delle buone individualità e potrebbe creare qualche grattacapo. L’Italia sarà chiamata a offrire una prova lineare, in modo da meritarsi il quarto di finale da disputare contro la vincente di Cechia-Svezia.

Le due compagini si sono già affrontate in questa stagione: a inizio giugno, in occasione della prima partita della fase preliminare della Nations League, il sestetto tricolore si impose con un secco 3-0 in quel di Brasilia, in un incontro disputato senza diversi effettivi che saranno invece protagonisti in questa occasione.

Il Guru confermerà quella che è ormai la formazione tipo: Paola Egonu opposto, Alessia Orro palleggiatrice, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla schiacciatrici, Sarah Fahr e Anna Danesi centrali, Eleonora Fersino il libero. Si adotterà il doppio cambio con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe, a disposizione i martelli Stella Nervini e Gaia Giovannini e la centrale Denise Meli. La Bulgaria dovrebbe rispondere con l’opposto Iva Dudova, le schiacciatrici Aleksandra Milanova e Monika Krasteva, le centrali Maria Krivoshiyska e Kaya Nikolova, la palleggiatrice Lora Slavcheva, i liberi Mila Pashkuleva e Zhana Todorova.

OA Sport vi propone la diretta live di Italia-Bulgaria, ottavo di finale degli Europei 2026 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.