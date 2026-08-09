LIVE Giro di Polonia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: a Brenner la generale, Kung ritrova il successo a cronometro

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16:38 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del Giro di Polonia 2026. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

16:37 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA FINALE

1-Marco Brenner (GER, Tudor Pro Cycling Team) 24:33.49

2-Finn Fisher-Black (NZL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:10

3-Ivan Romeo (ESP, Movistar Team) +0:16

4-Louis Barrè (FRA, Team Visma – Lease a Bike) +0:19

5-Bart Lemmen (NED, Team Visma – Lease a Bike) +0:20

6-Jan Christen (SUI, UAE Team Emirates – XRG) +0:22

7-Christian Scaroni (ITA, XDS Astana Team) +0:25

8-Matteo Sobrero (ITA, Lidl-Trek) +0:28

9-Alberto Bettiol (ITA, XDS Astana Team) +0:30

10-Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:34

16:33 LA TOP TEN DELLA SETTIMA TAPPA

1-Stefan Kung (SUI, Tudor Pro Cycling Team) 14:25.06

2-Finn Fisher-Black (NZL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +4.18 secondi

3-Callum Thornley (GBR, Red Bull-BORA-hansgrohe) +4.26

4-Ivan Romeo (ESP, Movistar Team) +5.01

5-Magnus Sheffield (Netcompany INEOS) +8.77

6-Arthur Kluckers (LUX, Tudor Pro Cycling Team) +9.40

7-Marco Brenner (GER, Tudor Pro Cycling Team) +12.02

8-Ethan Hayter (GBR, Soudal Quick-Step) +13.95

9-Artem Shmidt (USA, Netcompany INEOS) +14.17

10-Sjoerd Bax (NED, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +14.68

16:31 Tanta fatica per Scaroni, che arriva in questo istante ad oltre 47 secondi da Kung. Ufficiale dunque il successo in classifica generale di Brenner.

16:30 Taglia il traguardo Barrèal 37° posto con notevole ritardo. Resta sul tracciato soltanto Christian Scaroni, che all’intermedio pagava già oltre 10 secondi al tedesco Brenner.

16:28 Attardati non poco all’intertempo Barrè e Scaroni. Sarà doppietta Tudor con tappa a Kung e classifica generale a Brenner.

16:26 Nettamente staccato Bart Lemmen da Brenner, che di sicuro salirà sul podio in classifica generale.

16:24 Ed arriva la sorpresa! Gran gara di Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), che si inventa una super cronometro terminando in settima posizione a 12 secondi esatti da Kung. Il tedesco è primo al momento in classifica generale, ed a meno di prestazioni clamorose di coloro che sono ancora sul tracciato, potrà festeggiare la vittoria finale.

16:22 Prestazione mesta per Jan Christen, che alla vigilia veniva identificato come favorito per la rimonta in chiave maglia gialla. Addirittura 22 i secondi di ritardo per l’elvetico, che perde diverse posizioni in classifica.

16:19 Buonissima la cronometro di Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe). Il neozelandese è secondo a 4 secondi e 2 decimi da Kung e diventa un osso duro in proiezione classifica.

16:16 Partenze che si chiudono con Christian Scaroni. Bisogna provarci nonostante la scarsa padronanza con le prove contro il tempo.

16:14 Tempone all’intermedio di Fisher-Black. Il neozelandese ferma il cronometro a 7’47” con tre secondi di margine su Romeo.

16:13 Non ce la fa Ivan Romeo, sospiro di sollievo per Kung. L’iberico della Movistar chiude terzo a 5 secondi ed un centesimo dallo svizzero.

16:12 Parte Bart Lemmen (Team Visma – Lease a Bike). Prossimo al via il suo compagno di squadra Loius Barrè, poi sarà la volta di Christian Scaroni (XDS Astana Team).

16:12 Taglia il traguardo Alberto Bettiol, che si attendeva di meglio dalla propria prestazione. L’azzurro è decimo ad oltre 18 secondi da Kung. Attendiamo ora l’arrivo di Romeo.

16:09 Ben 10 secondi di ritardo per Matteo Sobrero al primo intermedio rispetto allo spagnolo Ivan Romeo.

16:07 Inizia la prova anche per Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG). L’elvetico è tra i favoriti di giornata e tra i papabili per la vittoria della classifica generale. Lo svizzero deve provare a recuperare 23 secondi a Scaroni.

16:05 Partito forte Ivan Romeo, che all’intermedio piazza il miglior tempo in 7:50.11 rifilando 2 secondi e mezzo a Kung.

16:03 10 secondi di ritardo da Kung all’intermedio per Alberto Bettiol. Buon avvio del trentaduenne dell’XDS Astana Team.

15:59 E’ sul tracciato anche Matteo Sobrero (Lidl-Trek), che parte con 32 secondi da recuperare rispetto alla maglia gialla Scaroni.

15:56 Entriamo nella top ten con la partenza di Ivan Romeo (Movistar Team). Anche lo spagnolo sa disimpegnarsi egregiamente a cronometro, e vanta lo stesso tempo di Bettiol.

15:54 Partito Alberto Bettiol (XDS Astana Team). L’esperto italiano ha spesso colto ottimi risultati nelle prove contro il tempo. In classifica generale è undicesimo a 33 secondi dal compagno di squadra Scaroni.

15:52 NUOVO LEADER! 14:25.60 il crono siglato da Stefan Kung. Lo svizzero della Tudor Pro Cycling Team regola Thornley di poco più di 4 secondi. Media oraria di 52.0 km/h.

15:51 Termina il Giro di Polonia di Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). L’italiano porta a casa la maglia a pois di miglior scalatore.

15:49 Intanto Stefan Kung (Tudor Pro Cycling Team) ha disintegrato il miglior tempo all’intermedio rifilando 5 secondi e mezzo a Kluckers e Sheffield.

15:46 Partenze che si susseguono a distanza di un minuto l’una dall’altra. Tra i primi 10 della classifica generale gli intervalli saranno invece di due minuti.

15:42 Cronometro breve ma impegnativa. Bisognerà gestire le energie nonostante la lunghezza di 12.5 km. In avvio sarà fondamentale superare al meglio i primi due chilometri in salita.

15:39 Non ce la fa Magnus Sheffield, che cede nel finale al connazionale Thornley chiudendo in seconda posizione staccato di 4’60”.

15:35 Da seguire con interesse dunque la seconda parte di gara del corridore britannico compagno di squadra di Filippo Ganna.

15:31 Magnus Sheffield (Netcompany INEOS) transita all’intermedio con lo stesso tempo di Kluckers e quasi due secondi di margine su Thornley. Quest’ultimo è il leader provvisorio della corsa con il tempo di 14:29.86.

15:28 Soltanto nona posizione provvisoria per Alec Segaert (Bahrain – Victorious). 20.83 secondi di ritardo al traguardo per il belga rispetto al britannico Thornley.

15:24 Ci avviciniamo a grandi passi alle partenze degli uomini di classifica. Tra circa mezz’ora inizieranno le prove di coloro che si giocheranno il successo finale.

15:20 51.65 km/h la media imposta dal britannico Thornley. Arriva anche Cavagna, staccato di 16.1 secondi dal battistrada.

15:17 Nuovo leader! Callum Thornley (Red Bull-BORA-hansgrohe) taglia il traguardo con il crono di 14:29.86 infiggendo poco più di 5 secondi a Kluckers.

15:14 E’ quinto all’intermedio Alec Segaert (Bahrain – Victorious). Il giovane belga, autore della splendida vittoria nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, dovrà recuperare 7 secondi a Kluckers nella seconda metà di gara.

15:10 Il francese Cavagna (Groupama-FDJ United) è soltanto sesto dopo il primo intermedio, staccato di 12 secondi da Kluckers. E’ ottimo invece il passaggio di Callum Thornley (Red Bull-BORA-hansgrohe), che paga poco meno di due secondi al lussemburghese.

15:07 Difficilissimo il compito per Christian Scaroni (XDS Astana Team), parso però in splendida forma nelle ultime tre movimentate tappe del Giro di Polonia 2026. L’azzurro ha colto due secondi posti ed una top agguantando il simbolo del primato grazie anche all’aiuto degli abbuoni.

15:03 Iniziata la prova anche per Alec Segaert (Bahrain – Victorious). Tra pochi istanti partirà Lorenzo Milesi (Movistar Team), che dovrà dare i giusti riferimenti al compagno di squadra Ivan Romeo.

14:59 Ricordiamo che una vittoria italiana nella classifica generale di una corsa a tappe World Tour manca dal 2021. Cinque anni fa Sonny Colbrelli conquistò il Giro del Benelux, oggi conosciuto come Renewi Tour.

14:56 Partito anche Rèmi Cavagna (Groupama-FDJ United). Il transalpino va a caccia di un risultato di prestigio.

14:52 Seconda posizione provvisoria per uno dei favoriti della vigilia. Nulla da fare per Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), mentre è sul tracciato un altro specialista, ovvero Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG).

14:48 Cronometro che nei primi due chilometri offrirà una leggera salita, seguita da 4 km pianeggianti ed un finale velocissimo con un leggero falsopiano in discesa.

14:45 Arrivato al traguardo Jonathan Milan (Lidl-Trek). Il velocista campione italiano ha dominato gli sprint di questa edizione del Giro di Polonia conquistando tre vittorie di tappa e la classifica a punti. Quest’oggi ha onorato l’ultima frazione chiudendo ad oltre un minuto da Kluckers.

14:41 Ci sarà da attendere per assistere alle prove degli uomini di classifica. Al momento al comando figura il lussemburghese Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team), che ha percorso i 12.5 km previsti in 14:35.00 con una media di 51.3 km/h.

14:37 Christian Scaroni avrà il difficile compito di difendere la maglia gialla dall’assalto degli specialisti. L’italiano dell’XDS Astana Team ha 23 secondi di margine sullo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), e 32 su Matteo Sobrero (Lidl-Trek) e lo spagnolo Ivan Romeo (Movistar Team). I più vicini sono invece il francese Loius Barrè e l’olandese Bart Lemmen (Team Visma – Lease a Bike), rispettivamente staccati di 3 e 5 secondi ma non a proprio agio nelle prove contro il tempo.

14:33 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultima tappa del Giro di Polonia. Iniziata da poco più di 30 minuti la cronometro di Wieliczka che deciderà le sorti della classifica generale.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa del Giro di Polonia 2026. La corsa polacca si chiude con una cronometro individuale che sarà decisiva per stabilire il vincitore della kermesse. Classifica cortissima e numerosi atleti che possono ancora ambire al successo finale. 12.5 km con partenza ad arrivo in quel di Wieliczka per una cronometro sostanzialmente pianeggiante adatta agli specialisti.

Christian Scaroni è l’attuale maglia gialla dopo una settimana vissuta con attenzione e propositività. L’azzurro ha colto una top ten e due secondi posti nelle sei frazioni finora disputate. Grazie a questi risultati l’italiano si ritrova al comando della classifica generale, e nella prova contro il tempo dovrà superarsi al cospetto di diversi uomini a cui maggiormente si addice la cronometro. Un corridore italiano peraltro non si aggiudica una corsa a tappe del World Tour dal 2021, quando Sonny Colbrelli trionfò nel Giro del Benelux, corsa che oggi si chiama Renewi Tour.

Il bresciano dovrà difendersi anzitutto dagli assalti di Louis Barrè e Bart Lemmen (Team Visma – Lease a Bike), staccati rispettivamente di 3 e 5 secondi. Il primo degli specialisti è Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), campione svizzero che deve recuperare 23 secondi. Attenzione anche a Matteo Sobrero (Lidl-Trek), nono a 32 secondi da Scaroni ed Ivan Romeo (Movistar Team). Lo spagnolo chiude la top ten a 33 secondi di distanza dal leader ed ha lo stesso tempo di Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Per quel che riguarda il percorso la prova inizierà con una leggera salita di 2 km, con gli ultimi 10 equamente divisi tra lieve discesa e pianura.

La settima tappa del Giro di Polonia, ovvero la cronometro di Wieliczka, inizierà alle 13.37. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!