LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sogna la medaglia nella finale all-around. Il via alle 16.00

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della penultima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2026. A Francoforte (Germania) si assegnano le medaglie individuali nel concorso all-around con Sofia Raffaeli che sogna di salire ancora una volta sul podio. Favorita d’obbligo la campionessa uscente, Olimpica ed Europea Darja Varfolomeev, che avrà voglia di incantare il pubblico di casa. Appuntamento alle 16.00 con l’inizio della prima delle quattro rotazioni previste.

Dopo un avvio entusiasmante con le splendide prove al cerchio ed alla palla Raffaeli è incappata in qualche sbavatura di troppo negli esercizi con clavette e nastro. La marchigiana ha tuttavia strappato la quinta piazza in classifica generale qualificandosi senza patemi alla finalissima. Ottima la rimonta di Tara Dragas, attardata a margine della prima giornata, ma solida alla palla ed al cerchio, esercizi grazie ai quali è riuscita a risalire tra le prime 18 staccando un pass per la finale del venerdì.

La favorita sarà chiaramente Darja Varfolomeev. La campionessa Olimpica ed iridata in carica vorrà difendere il titolo dinanzi al proprio pubblico, e dopo aver controllato e vinto la qualifica cercherà di mettere in pedana esercizi puliti e d’impatto artistico. La lotta per le restanti posizioni del podio è invece aperta con la bulgara Stiliana Nikolova e le russe Mariia Borisova e Sofiia Ilteriakova che saranno le principali rivali di Sofia Raffaeli in chiave medaglia. Si ripartirà da zero, con l’azzurra che ha tutte le carte in regolare per confermarsi sul podio Mondiale.

La finale del concorso all-around dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica di Francoforte (Germania) inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!