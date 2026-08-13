LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2026 in DIRETTA: giornata difficile per Sofia Raffaeli. Qualificazione comoda ma errori con clavette e nastro, in serata Dragas

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15:24 Siamo nel corso della quarta ed ultima rotazione del gruppo C. Darja Varfolomeev è attesa dall’esercizio con il nastro.

15:19 A causa delle prove non esaltanti di quest’oggi Sofia Raffaeli non si è qualificata alle finali di specialità di nastro e clavette che si terranno domenica. L’azzurra sarà invece tra le favorite per quel che riguarda palla e cerchio.

15:16 LA TOP TEN DOPO LA TERZA ROTAZIONE DEL GRUPPO C

1-Stiliana Nikolova (BUL) 87.350

2-Darja Varfolomeev (GER) 86.900

3-Sofiia Ilteriakova (RUS) 85.600

4-Sofia Raffaeli (ITA) 85.000

5-Wang Qi (CHN) 83.850

6-Taisiia Onofriichuk (UKR) 83.150

7-Daniela Munits (ISR) 83.000

8-Takhima Ikromova (UZB) 81.900

9-Daniela Pico (ESP) 81.450

10-Eva Brezalieva (BUL) 81.150

15:11 Sta per concludersi la terza rotazione del gruppo C. Ultima ad esibirsi la kazaka Akmaral Yerekesheva.

15:06 Sofia Raffaeli scivola in quarta posizione. Nessun problema in ottica qualificazione per l’azzurra, che ha messo in cassaforte l’obiettivo nella giornata di ieri grazie agli splendidi esercizi con cerchio e palla. Quest’oggi la marchigiana ha commesso diverse imperfezioni con nastro e clavette, errori che domani avranno ben altro peso nella finalissima.

15:02 27.950 il punteggio ottenuto da Varfolomeev (12.000 difficoltà, 7.800 esecuzione, 8.150 artisticità). La tedesca è seconda con 86.900 alle spalle della migliore di giornata, ovvero la bulgara Nikolova. Quest’ultima guida con lo score di 87.350.

14:57 Fioccano gli applausi per Darja Varfolomeev. Super esercizio alle clavette. Si attende il responso della giuria prima di certificare la vittoria nelle qualificazioni per la tedesca di origini russe.

14:54 Accolta dal boato del pubblico che assiepa gli spalti dell’impianto di Francoforte entra in pedana la campionessa del mondo uscente.

14:49 Nessun inserimento di rilievo dopo questo avvio di terza rotazione del gruppo C. L’attesa è tutta per Darja Varfolomeev.

14:44 Corretto intanto il punteggio di Sofiia Ilteriakova. La russa ha ottenuto 28.250 al nastro scavalcando Sofia Raffaeli. Questa la nuova top ten:

1-Stiliana Nikolova (BUL) 87.350

2-Sofiia Ilteriakova (RUS) 85.600

3-Sofia Raffaeli (ITA) 85.000

4-Wang Qi (CHN) 83.850

5-Taisiia Onofriichuk (UKR) 83.150

6-Daniela Munits (ISR) 83.000

7-Takhima Ikromova (UZB) 81.900

8-Daniela Pico (ESP) 81.450

9-Eva Brezalieva (BUL) 81.150

10-Polina Karika (UKR) 80.850

14:42 Varfolomeev sarà la settima ginnasta ad esibirsi dopo l’atleta di Aruba Viva Oduber.

14:35 E’ già iniziata la quarta rotazione del gruppo C. Suddivisione in cui figura Darja Varfolomeev, favorita della vigilia e prima in classifica a metà qualifica. Il pubblico di casa sarà tutto per la campionessa in carica.

14:30 LA TOP TEN AL TERMINE DEL GRUPPO D

1-Stiliana Nikolova (BUL) 87.350

2-Sofia Raffaeli (ITA) 85.000

3-Wang Qi (CHN) 83.850

4-Taisiia Onofriichuk (UKR) 83.150

5-Daniela Munits (ISR) 83.000

6-Sofiia Ilteriakova (RUS) 82.550

7-Takhima Ikromova (UZB) 81.900

8-Daniela Pico (ESP) 81.450

9-Eva Brezalieva (BUL) 81.150

10-Polina Karika (UKR) 80.850

14:25 Quarta rotazione del gruppo D che si conclude con l’esibizione della russa Sofiia Ilteriakova.

14:22 Fa sul serio Stiliana Nikolova. La bulgara impressiona positivamente anche al nastro portando a casa 28.3000 e fortificando la leadership con lo score complessivo di 87.350.

14:17 Cresce, seppur di poco, il bottino di Sofia Raffaeli. 26.450 lo score ottenuto con le clavette (difficoltà 11.100, esecuzione 7.250, artisticità 8.100). L’azzurra si migliora di due decimi e dunque scarta il punteggio del nastro. Seconda posizione provvisoria, qualificazione in sicurezza con 85.000, ma passo indietro rispetto a ieri per la marchigiana.

14:13 Ottimo esercizio dell’italiana. Sarebbe stato eccezionale ma è arrivata purtroppo una mancata presa della clavetta dopo un lancio. Attendiamo il responso dei giudici, dovrebbe giungere qualcosa in più rispetto al punteggio del nastro.

14:10 E’ il momento di Sofia Raffaeli. L’azzurra deve migliorare i 26.250 punti ottenuti al nastro.

14:06 E’ in pedana la kazaka Aibota Yertaikyzy. Al termine del suo esercizio toccherà a Sofia Raffaeli. La marchigiana chiuderà le sue qualificazioni con le clavette.

14:01 Non brilla al nastro Onofriichuk, che tuttavia fa meglio di quanto siglato ieri con la palla. 26.250 per l’ucraina, che si issa in quarta posizione con lo score di 83.150.

13:57 Karika riesce a migliorare il suo punteggio di soli 5 decimi ottenendo alle clavette lo score di 26.600. L’ucraina resta decima a quota 80.850.

13:54 Attesa per il punteggio di Karika, in pedana in questi istanti la connazionale Onofriichuk.

13:50 Iniziata la quarta ed ultima rotazione. Da seguire con interesse in questo avvio le prove delle ucraine Polina Karika e Taisiia Onofriichuk.

13:45 LA TOP TEN DOPO LA TERZA ROTAZIONE DEL GRUPPO D

1-Stiliana Nikolova (BUL) 86.150

2-Sofia Raffaeli (ITA) 84.800

3-Wang Qi (CHN) 83.850

4-Daniela Munits (ISR) 83.000

5-Taisiia Onofriichuk (UKR) 82.700

6-Sofiia Ilteriakova (RUS) 82.550

7-Takhima Ikromova (UZB) 81.900

8-Daniela Pico (ESP) 81.450

9-Eva Brezalieva (BUL) 81.150

10-Polina Karika (UKR) 80.800

13:39 Sta per concludersi la terza rotazione per le atlete del gruppo D. Ultima ad esibirsi la russa Sofiia Ilteriakova.

13:35 Ne approfitta la bulgara Stiliana Nikolova, che incanta alle clavette ottenendo lo score di 29.250. Per lei punteggio complessivo di 86.150. Ricordiamo che Raffaeli potrà scartare quanto portato a casa al nastro siglando un punteggio maggiore alle clavette.

13:30 Erano chiare le imperfezioni nell’esercizio di Sofia Raffaeli, visibilmente delusa nell’apprendere il punteggio deciso dai giudici. 26.250 lo score dell’azzurra, che nell’esecuzione riceve 7.100, 7.850 nell’artisticità ed 11.300 per la difficoltà. L’italiana balza in ogni caso al comando ed ha la qualificazione in cassaforte a quota 84.800.

13:27 Nastro che ha avvolto per un lunghissimo secondo la caviglia dell’azzurra, che ha fatto fatica a sbrogliare la matassa prima di poter riprendere con eleganza il proprio esercizio.

13:26 Un paio di sbavature purtroppo per Sofia Raffaeli, che termina in ogni caso tra l’ovazione del pubblico. Tantissimi i fan italiani giunti nell’operosa città tedesca. Attendiamo il responso della giuria.

13:23 Inizia l’esercizio della nostra campionessa. Alè Sofia!

13:20 Si avvicina il momento di Sofia Raffaeli. L’azzurra si esibirà con i nastri dopo la prova della kazaka Yertaikyzy.

13:15 Irrompono in top ten le ucraine Polina Karika e Taisiia Onofriichuk, che ottengono rispettivamente al nastro ed alle clavette 26.550 e 28.250. Quest’ultima è terza alle spalle di Wang Qi e Daniela Munits con lo score complessivo di 82.700.

13:10 Ginnaste del terzo gruppo che si esibiranno alle clavette ed al nastro. Occhi puntati ora sull’ucraina Taisiia Onofriichuk.

13:06 24 ginnaste hanno concluso il loro turno di qualifica con le gare che sono iniziate stamane alle 9.00. Questa la top ten provvisoria:

1-Wang Qi (CHN) 83.850

2-Daniela Munits (ISR) 83.000

3-Takhima Ikromova (UZB) 81.900

4-Daniela Pico (ESP) 81.450

5-Eva Brezalieva (BUL) 81.150

6-Emilia Eichel (POL) 79.100

7-Lauren Grueniger (SUI) 76.200

8-Emmi Piroinen (FIN) 74.850

9-Marina Malpica (MEX) 71.550

10-Maria Avgousti (CYP) 71.550

13:02 Ben ritrovati amici di OA Sport. A Francoforte si riparte con la terza suddivisione in cui figura la nostra Sofia Raffaeli. La marchigiana, dopo le ottime impressioni destate ieri, è chiamata a completare la missione qualificazione.

12.00 Ora una piccola pausa. Le qualificazioni riprenderanno alle ore 13.00 con il gruppo D, ci sarà Sofia Raffaeli! L’azzurra scenderà in pedana tra un’ora, esibendosi con le clavette e con il nastro. Ricordiamo che l’azzurra è seconda dopo la prima giornata di qualificazioni.

11.58 Si è conclusa la seconda suddivisione. La cinesi Qi Wang si è portata al comando con 83.850, seguita dall’israeliana Daniela Munits (83.000) e dalla spagnola Daniela pico (81.450). Non ha brillato la big bulgara Eva Brezalieva, quinta con 81.150 alle spalle dell’uzbeka Takhmina Ikromova (81.200).

10.31 Ora una suddivisione di spessore con la bulgara Eva Brezalieva, la cinese Qi Wang e l’israeliana Daniela Munits. Ricordiamo che alle ore 13.00 toccherà a Sofia Raffaeli.

10.30 Si è conclusa la prima suddivisione. La spagnola Daniela Pico si è portata al comando con il totale di 81.450.

08.58 Alle ore 09.00 ci sarà spazio per il gruppo B con clavette e nastro, ma non ci saranno big in gara.

08.57 Si incomincia alle ore 09.00 e si andrà avanti fino alle ore 23.00. Sofia Raffaeli scenderà in pedana alle ore 13.00 per cimentarsi con clavette e nastro. Tara Dragas si esibirà alle ore 20.15 con palla e cerchio.

08.56 Ricordiamo il meccanismo: verranno considerati i migliori tre punteggi per ogni ginnasta, le migliori 18 si qualificheranno alla finale all-around. Le migliori otto su ogni attrezzo accederanno alle finali di specialità.

08.54 Sofia Raffaeli è stata magia tra cerchio e palla, chiudendo al secondo posto dietro alla tedesca Darja Varfolomeev. Oggi l’azzurra sarà impegnata con clavette e nastro.

08.52 Le qualificazioni a Francoforte inizieranno alle ore 09.00. Sarà la seconda e ultima parte del turno preliminare per i Mondiali di ginnastica ritmica.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata di qualificazioni dei Mondiali di ginnastica ritmica. A Francoforte (Germania) prosegue l’eliminatoria dell’individuale con le azzurre Sofia Raffaeli e Tara Dragas chiamate alle ultime fatiche dopo l’esordio di ieri. Ben 96 le atlete in gara, divise in otto gruppi, che si alterneranno al cerchio, alla palla, alle clavette ed al nastro.

Dopo la prima giornata Sofia Raffaeli occupa la seconda posizione con lo score di 58.550. La fuoriclasse marchigiana si è esibita al cerchio ed alla palla ed insegue soltanto la tedesca Darja Varfolomeev, prima con il punteggio di 58.950. Tara Dragas ripartirà invece dalle ventinovesima posizione a cuasa di due penalità spalmate nei due esercizi. Per Raffaeli segnali incoraggianti a distanza di un anno dal fantastico bronzo conquistato nella passata edizione disputata in Brasile.

Dragas dovrà invece mettere a segno due esercizi di qualità per scalare la classifica e rientrare nel lotto delle ginnaste che approderanno in finale. In classifica alle spalle di Varfolomeev e Raffaeli figurano la russa Mariia Borisova (58.050), la bulgara Stiliana Nikolova (56.900), l’israeliana Daniela Munits (56,350) e l’americana Megan Chu (56.150). Graduatoria che potrà subire scossoni con i restanti due esercizi che potrebbero rimescolare le gerarchie. Ricordiamo che per la classifica verranno presi in considerazione i migliori tre punteggi degli eventuali quattro esercizi svolti, con le migliori 18 atlete che si qualificheranno alla finalissima di venerdì.

Sono in palio inoltre i primi pass Olimpici. Le ginnaste che saliranno sul podio otterranno il pass per la propria federazione in ottica Los Angeles 2028. La seconda giornata delle qualificazioni dell’individuale dei Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte (Germania) inizierà alle 9.00 con i gruppi da A a D in cui figura Raffaeli. Dalle 16.15 e fino a tarda serata invece spazio ai gruppi da E ad H con Tara Dragas. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta con aggiornamenti frequenti dell’evento (minuto per minuto dalle 13.00). Buon divertimento e forza azzurre!