LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2026 in DIRETTA: ottimo esercizio con la palla per Raffaeli! Debutto senza sbavature per l’azzurra

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15.41 Ottimo esercizio dell’azzurra! Senza sbavature la difficile esibizione. Continua la buona qualificazione dell’azzurra.

15.39 In pedana con il cerchio l’azzurra Raffaeli!

15.37 La turca Emir ottiene 24,800 punti con il cerchio e porta il suo totale a 50,900.

15.35 Yertaikyzy in pedana per il suo esercizio con la palla. Dopo la kazaka sarà il momento dell’azzurra Raffaeli.

15.33 Onofriichuk, nonostante la caduta della palla nel finale di esercizio, arriva a 54,450 punti totale. Quinta posizione provvisoria per l’ucraina.

15.32 Iniziato l’esercizio della turca Emir, che ha già perso l’attrezzo nel primo lancio.

15.30 Liu Pin Chen continua la sua prova incolore. Solo 21,00 punti che portano il suo totale da 42,200 punti.

15.28 Liu Pin Chen in pedana con il cerchio per cercare di risalire la classifica dopo un esercizio imperfetta con la palla.

15.26 Punteggio alto per Karika che ottiene 27,550 punti. Ucraina quinta in classifica con 54,250 punti.

15.24 Onofriichuk in pedana con la palla. Vedremo se l’ucraina si confermerà dopo il bell’esercizio con il cerchio.

15.22 23,150 punti per l’argentina D’Arcangelo con la palla. Punteggio totale di 48,400 che la portano al diciassettesimo posto provvisorio.

15.19 Adesso in pedana con il cerchio l’ucraina Karika.

15.17 Tutte le ginnaste del gruppo D si sono esibite con il primo attrezzo. Si ricomincia adesso con l’argentina D’Arcangelo, che si impegnerà con la palla.

15.16 Molto più alto il punteggio della russa Ilterkova, che prende 28,050 con la palla.

15.14 La britannica Popova ottiene 22.550 punti con il suo primo esercizio della qualificazione all around.

15.12 La russa Ilteriakova in pedana per l’esercizio con la palla.

15.10 Punteggio molto basso per Danna Cortes, la portoricana paga l’errore con la palla e ottiene solo 16,700 punti.

15.08 Debutto mondiale per la britannica Popova, impegnata nell’esercizio con il cerchio.

15.07 Punteggio altissimo per Nikolova! Addirittura 29.800 punti nell’esercizio con il cerchio. Ottimo inizio per la forte bulgara.

15.05 In pedana con la palla la portoricana Danna Cortes.

15.02 28,450 punti per l’azzurra! Ottimo debutto per Raffaeli in questo mondiale.

15.00 In attesa del punteggio dell’azzurra comincia il suo esercizio con il cerchio la bulgara Nikolova.

14.59 Ottimo punteggio con il cerchio per la kazaka Yertaikyzy. Per lei 28,300 punti.

14.58 Che eleganza per l’azzurra! Raffaeli conclude un esercizio senza grosse sbavature. Attesa per il punteggio.

14.56 Esercizio con la palla per il debutto a questo mondiale dell’azzurra.

14.55 ha terminato il proprio esercizio la kazaka Yertaikyzy, adesso è il momento di Raffaeli!

14.53 Per la turca Emir punteggio di 26,100 con la palla.

14.51 Basso il punteggio dell’atleta di Cina Taipei. Liu Pin Chen ottiene solo 20,200 punti nell’esercizio con la palla.

14.49 In corso l’esercizio con la palla della turca Emir.

14.48 Buonissimo punteggio per Onofriichuk! L’ucraina ottiene 28,650 punti, quarto punteggio della giornata con il cerchio.

14.46 Liu Pin Chin adesso in pedana. L’atleta di Taipei debutta nei mondiali con la palla.

14.44 Arrivato il punteggio dell’ucraina Karika. 26,700 punti nell’esercizio con la palla.

14.42 Adesso in pedana l’ucraina Onofriichuk, che si cimenterà con il cerchio.

14.40 25,250 punti per l’argentina D’Arcangelo nell’esercizio con il cerchio.

14.37 L’ucraina Polina Karika comincia la propria esibizione con la palla.

14.34 Celeste D’Arcangelo è la prima ad esibirsi nel gruppo D. L’argentina debutta con l’esercizio con il cerchio.

14.31 L’azzurra Raffaeli sarà la settima ad esibirsi nel gruppo D. Ancora qualche minuto d’attesa dunque prima di vedere l’azzurra.

14.28 Dopo i primi tre gruppi in testa c’è Varfolomeev con 58,950 punti. Punteggio ottenuto dalla tedesca con le prove del cerchio e palla.

14.25 L’Italia potrà fare affidamento anche su Tara Dragas, sempre più in crescita e in grado di potersi esprimere ai massimi livelli internazionali. La classe 2007 non può certo aspirare al podio come la compagna Raffaeli, ma questi mondiali saranno per lei un’importante esperienza di crescita.

14.22 In questa stagione Raffaeli ha ottenuto due grandi risultati in coppa del mondo, con il terzo posto di Sofia e il secondo della tappa di casa milanese. L’azzurra deve però riscattare la delusione degli Europei, in cui ha concluso settima dopo un ottimo turno preliminare.

14.19 La talentuosissima Sofia Raffaeli punta a confermare il bel bronzo conquistato un anno fa in Brasile; risultato che le garantirebbe con due anni di anticipo la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

14.16 Si comincia con le qualificazioni dell’individuale che vedrà impegnate le azzurre Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Le gare per l’accesso alla finale, che vede iscritte ben 96 ginnaste divise in otto gruppi, saranno spalmate su due giorni.

14.13 Le gare per l’accesso alla finale, che vede iscritte ben 96 ginnaste divise in otto gruppi, fra queste anche le due azzurre Raffaeli e Dragas.

14.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della prima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2026! Fra 20 minuti comincerà il gruppo dell’azzurra Raffaeli!

14.04 Alle ore 14.30 inizierà il gruppo D, toccherà alla nostra Sofia Raffaeli. Il bronzo olimpico e mondiale si cimenterà con la palla e il cerchio, pronta a illuminare la scena.

14.02 La tedesca Darja Varfolomeev si è esibita soltanto con il cerchio (eccellente 29.250), ma non alla palla. Ricordiamo che per qualificarsi alla finale all-around verranno considerati i migliori tre punteggi per ogni atleta.

14.00 Si è concluso il gruppo C, rimane tutto immutato nelle prime cinque posizioni. L’israeliana Daniela Munits conduce con 56.350, precedendo l’uzbeka Takhmina Ikromova (55.000), la cinese Qi Wang (54.750), la bulgara Eva Brezalieva (53.200) e la spagnola Daniela Pico (52.950). La statunitense Rin Keys si è fermata in sesta posizione con 52.800 (27.350 con il cerchio, 25.450 con la palla), l’altra spagnola Alba Bautista si è inserita in settima piazza con il punteggio di 51.600 (26.650 al cerchio e 24.950 con la palla)

13.00 Riprendono le qualificazioni con il gruppo C: riflettori puntati sulla fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev, campionessa di tutto. Bisognerà poi aspettare le ore 14.30 per Sofia Raffaeli.

12.02 Le qualifiche riprenderanno alle ore 13.00 con il gruppo C. Enorme attesa per la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica, del mondo e d’Europa: la favorita d’obbligo è pronta a gareggiare in casa. Da seguire anche la spagnola Alba Bautista e la statunitense Rin Keys.

12.00 Si è conclusa la seconda suddivisione, non ci sono stati scossoni nelle prime quattro posizioni. L’israeliana Daniela Munits resta al comando (56.350), davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (55.000), alla cinese Qi Wang (54.750), alla bulgara Eva Brezalieva (53.200). La spagnola Daniela Pico si è inserita in quinta posizione (52.950, 26.950 con il cerchio e 26.000 con la palla).

10.41 Ora la seconda rotazione, ma non figurano big di spessore. La migliore del lotto sembra essere la spagnola Daniela Pico. Ricordiamo che Sofia Raffaeli scenderà in pedana alle ore 14.30.

10.40 Si è conclusa la prima suddivisione: l’israeliana Daniela Munits si è distinta con 56.350 (29.450 con il cerchio, 26.900 con la palla), precedendo l’uzbeka Takhmina Ikromova (55.000, 28.950+26.050). Solo quarta la bulgara Eva Brezalieva (53.200, 27.350+25.850), alle spalle anche della cinese Qi Wang (54.750, 27.450+27.300).

08.55 Seguiremo il primo gruppo con aggiornamenti al termine della suddivisione e inizieremo a prepararci all’esordio di Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale sul giro completo.

08.54 Nel gruppo A attenzione soprattutto alla bulgara Eva Brezalieva e all’israeliana Daniela Munits. Sofia Raffaeli sarà nel gruppo D alle ore 14.30 con cerchio e palla, Tara Dragas nel gruppo H alle ore 21.45 con clavette e nastro.

08.52 Alle ore 09.00 toccherà al primo gruppo: i primi quattro raggruppamenti vedranno le atlete impegnate con cerchio e palla, mentre nei successivi quattro vedremo clavette e nastro.

08.50 Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali di ginnastica ritmica. Si incomincia con la prima parte della qualificazione.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte 2026.

Si comincia con le qualificazioni dell’individuale che vedrà impegnate le azzurre Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Le gare per l’accesso alla finale, che vede iscritte ben 96 ginnaste divise in otto gruppi, saranno spalmate su due giorni, con le azzurre che scenderanno in pedana nel corso del pomeriggio e della sera.

La talentuosissima marchigiana punta a confermare il bel bronzo conquistato un anno fa in Brasile; risultato che le garantirebbe con due anni di anticipo la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In questa stagione Raffaeli ha ottenuto due grandi risultati in coppa del mondo, con il terzo posto di Sofia e il secondo della tappa di casa milanese. L’azzurra deve però riscattare la delusione degli Europei, in cui ha concluso settima dopo un ottimo turno preliminare.

L’Italia potrà fare affidamento anche su Tara Dragas, sempre più in crescita e in grado di potersi esprimere ai massimi livelli internazionali. La classe 2007 non può certo aspirare al podio come la compagna Raffaeli, ma questi mondiali saranno per lei un’importante esperienza di crescita.

La prima giornata dei Mondiali di Francoforte 2026, che vede impegnate le azzurre Dragas e Raffaeli, comincerà alle 9.00 del mattino con i primi gruppi di qualificazione. Le italiane saranno impegnate alle 14.30 e alle 21.35, rispettivamente nel gruppo D e nel gruppo H. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata a partire dalle 14.30. Buon divertimento!