LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Farfalle per ritrovare la via nella finale all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sofia Raffaeli bronzo all-around – La presentazione delle Farfalle

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, oggi scocca l’ora dei gruppi a Francoforte (Germania): spazio alle squadre in questa rassegna iridata, con la disputa del concorso generale. Ogni formazione si cimenterà con le tra palle e nell’esercizio misto, i punteggi conseguiti nelle due prove verranno sommati e si stilerà la classifica. Le compagini si daranno battaglia per le medaglie e anche per i tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che verranno assegnati a chi salirà sul podio.

L’Italia ha faticato a emergere nel corso di questa stagione, inanellando una serie di risultati poco brillanti nell’all-around: agli Europei non si è andati oltre il tredicesimo posto e non è andata molto meglio nei vari appuntamenti di Coppa del Mondo. Le Farfalle sperano di ritrovarsi nell’appuntamento più importanti: fin dove riusciranno a spingersi Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi?

Le azzurre scenderanno in pedana alle ore 11.00, nel primo dei tre raggruppamenti. Puntare a una medaglia nel concorso generale è oggettivamente fuori portata, rientrare nelle migliori otto sarebbe positivo e da lì bisognerà poi ripartire in vista della prossima annata agonistica. Si preannuncia una grande bagarre per le posizioni che contano tra Russia, Bielorussia, Spagna, Israele, Cina, Brasile, Bulgaria, Ucraina, Giappone.

OA Sport vi propone la diretta live testuale del concorso generale per gruppi ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 circa. Buon divertimento a tutti.