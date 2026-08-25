LIVE Errani/Vavassori-Andreeva/Rublev, US Open 2026 in DIRETTA: inizia l’avventura degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Mirra Andreeva/Andrey Rublev, partita valevole per il primo turno del torneo di doppio misto degli US Open 2026.

Inizia l’avventura dei due azzurri che si presentano a Flushing Meadows con l’obiettivo di difendere il titolo per la seconda volta consecutiva dopo i successi del 2024, con format tradizionale e torneo disputato nella seconda settimana dello Slam, e del 2025, prima edizione con le nuove regole e disputata durante la settimana delle qualificazioni del Major. Dalla passata stagione il torneo del misto si gioca con un format abbreviato: set ai quattro game, deciding point sul 40-40 e match tie-break a 10 punti a sostituire l’eventuale terzo parziale.

Il cammino degli azzurri inizia contro una coppia composta da due giocatori russi. Sia Andreeva che Rublev sono due forti singolaristi, ma entrambi hanno dimostrato di sapersi adattare bene al doppio. In particolare Mirra ha una grande affinità con il doppio, dove spesso è stata protagonista insieme a Diana Shnaider raggiungendo anche l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi perdendo proprio da Sara Errani in coppia con Jasmine Paolini.

L’incontro è il quarto in programma sul Louis Armostrong Stadium a partire dalle 16.00 italiane, ma non inizierà prima delle 19.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Vavassori-Andreeva/Rublev con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!