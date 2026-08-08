LIVE Darderi-Borges, 4-6, 6-3, 7-5, ATP Montreal 2026 in DIRETTA: l’azzurro lotta e rinnova il suo palmarès con l’accesso ai quarti

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21:14 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona serata a tutti!

21:12 Con questo successo Darderi tornerà al numero 20 del ranking ATP.

21:10 Il portacolori del bel paese ha vinto tutti i punti giocati a rete con 6 discese, Borges il 71% su 14 discese.

21:09 41 colpi vincenti del numero 55 ATP, 18 per il classe 2002.

21:08 Il portoghese ha vinto il 68% di punti con la prima, Darderi il 60%.

21:07 Vediamo un po’ di dati. 4 ace per l’azzurro, 17 per Borges.

4-6 6-3 7-5 Servizio esterno vincente di Darderi che strappa così l’accesso ai quarti.

A-40 Servizio esterno vincente dell’azzurro. Match point.

40-40 In rete il rovescio incrociato del lusitano.

Seconda.

30-40 In rete il rovescio incrociato del portacolori del bel paese. Palla del controbreak.

30-30 In rete il rovescio lungolinea di Borges.

15-30 Largo il diritto incrociato del numero 22 ATP.

15-15 Smash incrociato e vincente del portoghese.

15-0 Smash lungolinea vincente dell’azzurro.

6-5 Largo lo smash incrociato, deviato dal nastro, del classe ’97.

30-40 Lungo il rovescio lungolinea di Borges. Palla break.

30-30 Diritto incrociato e vincente del lusitano.

15-30 Servizio esterno vincente del numero 55 ATP.

0-30 Lungo il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, del portoghese.

0-15 Diritto incrociato e vincente di Darderi.

5-5 Servizio interno vincente del classe 2002.

40-30 Servizio esterno vincente dell’italiano.

30-30 Lunga la volée di rovescio lungolinea, giocata in difesa, del numero 22 ATP.

30-15 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, di Darderi.

15-15 Servizio interno vincente dell’azzurro.

0-15 Largo il diritto incrociato del classe 2002.

5-4 Altro servizio interno vincente di Borges.

40-30 Servizio interno vincente del numero 55 ATP.

30-30 Risposta di diritto incrociata e vincente dell’azzurro.

30-15 Diritto incrociato e vincente di Borges.

15-15 Servizio esterno vincente del lusitano.

0-15 Passante di diritto lungolinea vincente dell’italiano.

4-4 Smash lungolinea e vincente del portoghese.

Seconda.

30-40 Doppio fallo del numero 22 ATP. Palla del controbreak.

30-30 In rete il diritto lungolinea, giocato in difesa, del classe ’97.

15-30 Lungo il diritto lungolinea, giocato in difesa, del portacolori del bel paese.

15-15 In rete il diritto lungolinea del lusitano.

0-15 Lungo il rovescio lungolinea dell’azzurro.

4-3 Doppio fallo di Borges.

40-A In rete il diritto incrociato del nativo di Maia. Palla break.

40-40 Rovescio incrociato e vincente, giocato in recupero su una palla corta, di Darderi.

40-30 Servizio interno vincente del portoghese.

30-30 Doppio fallo del numero 55 ATP.

30-15 Servizio interno vincente del classe ’97.

15-15 Risposta di diritto lungolinea vincente dell’italiano.

15-0 Servizio esterno vincente del lusitano.

3-3 Largo il diritto incrociato del nativo di Maia.

40-30 Passante di diritto incrociato e vincente del portacolori del bel paese.

30-30 Diritto incrociato e vincente del portoghese.

30-15 In rete la palla corta di rovescio lungolinea del numero 22 ATP.

30-0 Ace esterno di Darderi.

15-0 Diritto lungolinea vincente, giocato in attacco e in uscita dal servizio, dell’azzurro.

3-2 Schiaffo al volo di diritto incrociato e vincente, giocato in attacco a ridosso della rete, del nativo di Maia.

40-30 In rete il rovescio lungolinea del portacolori del bel paese.

30-30 Lunga la risposta di diritto incrociato del classe 2002.

15-30 Lungo il rovescio lungolinea del numero 55 ATP.

15-15 Doppio fallo di Borges.

15-0 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del lusitano.

2-2 Ace esterno del nativo di Villa Gesell.

A-40 Servizio esterno vincente dell’italiano.

40-40 Ancora lungo il rovescio, questa volta incrociato, di Borges.

Seconda.

30-40 Lungo il rovescio lungolinea del portoghese.

Seconda.

15-40 In rete il diritto lungolinea di Darderi. Ci sono due palle break.

15-30 Lungo il passante di rovescio incrociato del classe ’97.

0-30 In rete il diritto incrociato dell’azzurro.

0-15 Smash lungolinea vincente del lusitano.

2-1 Servizio esterno vincente del nativo di Maia.

40-30 Ancora ace esterno del numero 55 ATP.

30-30 Ace esterno del portoghese.

15-30 Lunga la volée di diritto lungolinea di Borges.

15-15 Diritto lungolinea vincente del classe ’97.

0-15 Risposta di diritto incrociata e vincente dell’italiano.

1-1 Servizio esterno vincente del numero 22 ATP.

40-0 Largo il diritto incrociato del lusitano.

30-0 Servizio interno vincente del classe 2002.

15-0 Ace interno dell’azzurro.

1-0 Ace interno di Borges.

40-15 Servizio esterno vincente del nativo di Maia.

30-15 Smash incrociato e vincente del numero 55 ATP.

15-15 Ace esterno del classe ’97.

0-15 Doppio fallo del portoghese.

Servirà Borges in questo inizio di terzo e decisivo set.

6-3 Servizio esterno vincente del classe 2002 che si aggiudica il secondo set.

40-15 Ace interno dell’azzurro. Ci sono due set point.

30-15 Largo il rovescio lungolinea di Borges.

15-15 Diritto incrociato vincente del lusitano.

15-0 In rete la risposta di diritto incrociato del numero 55 ATP.

5-3 Largo il rovescio incrociato del nativo di Villa Gesell.

40-15 Lunga la risposta di rovescio incrociato di Borges.

30-15 Ace interno del portoghese.

15-15 Diritto incrociato vincente di Darderi.

15-0 Diritto lungolinea vincente del classe ’97.

5-2 Lungo il rovescio lungolinea del numero 55 ATP.

40-30 Largo il diritto incrociato dell’azzurro.

40-15 Lungo il rovescio lungolinea del lusitano.

30-15 Largo il diritto incrociato di Borges.

15-15 Largo il rovescio incrociato del nativo di Maia.

0-15 Risposta di diritto incrociata e vincente del portoghese.

4-2 Diritto incrociato e vincente di Borges.

40-0 Servizio interno vincente del nativo di Maia.

30-0 Servizio esterno vincente del classe ’97.

15-0 Servizio interno vincente del lusitano.

4-1 Diritto incrociato vincente del numero 22 ATP.

A-40 Largo il diritto incrociato di Borges.

40-40 Diritto lungolinea vincente del nativo di Villa Gesell.

Seconda.

40-A Largo il rovescio lungolinea di Darderi. Palla del controbreak.

40-40 In rete il rovescio incrociato dell’azzurro.

A-40 In rete la risposta di diritto incrociato di Borges.

40-40 In rete il rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, del classe 2002.

40-30 Volée di diritto incrociata e vincente, giocata corta, del portacolori del bel paese.

30-30 Largo il rovescio lungolinea del portoghese.

15-30 In rete il passante incrociato del nativo di Villa Gesell.

15-15 In rete il diritto incrociato del lusitano.

0-15 Lungo il rovescio incrociato dell’italiano.

3-1 Lungo il diritto incrociato di Borges.

Seconda.

40-A In rete il rovescio lungolinea del classe ’97. Palla break.

40-40 Lungo il diritto incrociato del lusitano.

40-30 In rete il passante di rovescio incrociato di Borges.

40-15 Ace esterno del nativo di Maia.

30-15 Ace interno del numero 55 ATP.

15-15 Volée di diritto incrociata e vincente del classe ’97.

0-15 Doppio fallo del portoghese.

2-1 Servizio esterno vincente di Darderi.

40-30 Risposta di diritto incrociata e vincente del nativo di Maia.

40-15 In rete il diritto incrociato del numero 22 ATP.

40-0 Larga la risposta di diritto incrociata del lusitano.

30-0 Altro servizio vincente, questa volta interno, del classe 2002.

15-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

1-1 Servizio esterno vincente del numero 55 ATP.

A-40 Smash incrociato vincente, giocato a ridosso della rete, del nativo di Maia.

40-40 Servizio interno vincente di Borges.

40-A In rete il rovescio incrociato del classe ’97. Quarta palla break di questo game.

40-40 Ace esterno del lusitano.

40-A Diritto incrociato vincente, giocato in attacco, dell’italiano. Ancora palla break.

40-40 Lungo il diritto lungolinea del nativo di Villa Gesell.

40-A Lungo il diritto lungolinea, deviato dal nastro, del numero 55 ATP. Altra palla break.

40-40 Lunga la risposta di rovescio lungolinea del portacolori del bel paese.

Seconda.

30-40 In rete il rovescio lungolinea, giocato in difesa, del portoghese. Palla break.

30-30 Largo il diritto incrociato del nativo di Maia.

30-15 Diritto incrociato vincente, giocato in attacco, di Darderi.

30-0 Smash lungolinea vincente del classe ’97.

15-0 Diritto lungolinea vincente del lusitano.

1-0 In rete la risposta di rovescio incrociato di Borges.

40-15 Volée di diritto incrociata e vincente del portoghese.

40-0 In rete il diritto incrociato del numero 55 ATP.

30-0 In rete il rovescio lungolinea, giocato in recupero, del nativo di Maia.

15-0 Lungo il pallonetto di diritto lungolinea di Borges.

Servirà Darderi in questo inizio di secondo set.

6-4 Altro ace interno del lusitano che si aggiudica il primo parziale.

40-0 Ace interno del classe ’97. Ci sono tre set point.

30-0 Servizio esterno vincente del numero 55 ATP.

15-0 Ace esterno di Borges.

5-4 Risposta di diritto lungolinea vincente del portoghese. Al prossimo cambio campo servirà per il primo set.

30-40 Smash incrociato e vincente dell’azzurro.

15-40 Ancora largo il rovescio incrociato del nativo di Villa Gesell. Ci sono due palle break.

15-30 Largo il rovescio incrociato del classe 2002.

15-15 In rete il diritto incrociato di Darderi.

15-0 Palla corta di rovescio incrociata e vincente, giocata da fondo campo, dell’italiano.

4-4 Servizio esterno vincente del numero 55 ATP.

40-15 Palla corta di diritto incrociata e vincente, giocata a ridosso della rete, del nativo di Maia.

30-15 Servizio interno vincente del lusitano.

15-15 Largo il rovescio incrociato del classe 2002.

0-15 Doppio fallo di Borges.

Borges servirà con palle nuove.

4-3 Servizio interno vincente dell’azzurro.

40-15 Diritto incrociato vincente, giocato in attacco a ridosso della rete, del nativo di Maia.

40-0 Larga la risposta di diritto lungolinea del classe ’97.

30-0 In rete il diritto incrociato, giocato in difesa, di Borges.

15-0 Lungo il diritto incrociato del portoghese.

3-3 Ace esterno del numero 55 ATP.

40-0 Servizio interno vincente del classe ’97.

30-0 Ace esterno di Borges.

15-0 Servizio esterno vincente del lusitano.

3-2 Altro servizio vincente, questa volta interno, di Darderi.

40-15 Ancora con il servizio esterno vincente il numero 22 ATP.

30-15 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del classe 2002.

15-15 Servizio interno vincente del portacolori del bel paese.

0-15 Diritto lungolinea vincente, giocato in attacco a ridosso della rete, del portoghese.

2-2 Ace interno del numero 55 ATP.

40-15 Servizio esterno vincente, con la seconda, del nativo di Maia.

30-15 Rovescio lungolinea vincente del classe 2002.

30-0 Diritto incrociato vincente, giocato in attacco a ridosso della rete, di Borges.

15-0 Smash lungolinea vincente del lusitano.

2-1 Largo il rovescio incrociato, giocato in attacco, del numero 55 ATP.

40-30 In rete il rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, dell’azzurro.

40-15 Servizio interno vincente di Darderi.

30-15 In rete il diritto incrociato, giocato in recupero, del portoghese.

15-15 Servizio esterno vincente del nativo di Villa Gesell.

0-15 Risposta di diritto incrociata e vincente di Borges.

1-1 Largo il diritto incrociato del numero 22 ATP.

40-15 Rovescio incrociato e vincente, giocato in recupero su una palla corta, dell’italiano.

40-0 Servizio esterno vincente del classe ’97.

30-0 Lungo il diritto incrociato di Darderi.

15-0 Ace interno del lusitano.

1-0 In rete il diritto incrociato, giocato in avanzamento, del numero 55 ATP.

40-30 Servizio esterno vincente del nativo di Villa Gesell.

30-30 In rete il passante di diritto incrociato del classe ’97.

15-30 Diritto lungolinea vincente di Borges.

15-15 Diritto lungolinea vincente, giocato a ridosso della rete in uscita dal servizio, dell’azzurro.

0-15 Diritto lungolinea vincente del portoghese.

18:42 Ci siamo! Il match sta per iniziare. Darderi al servizio.

18:40 Il portacolori del bel paese, in caso di vittoria, raggiungerebbe per la seconda volta i quarti di finale in un Masters 1000. A Roma ha raggiunto quest’anno la semifinale.

18:37 Borges ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere.

18:34 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo.

18:30 Sarà importante valutare le condizioni dell’azzurro, forse il classe 2002 potrebbe essere un po’ più stanco rispetto Borges date l’alto numero di partite recentemente giocate.

18:24 Sia Darderi che Borges non hanno mai raggiunto i quarti di finale nel Masters 1000 canadese. Dunque i due giocatori hanno la possibilità di ottenere un importante risultato per il loro palmarès.

18:23 Il seguente è il quarto match a livello ATP tra i due giocatori, il secondo sul cemento. I precedenti sono a 2-1 a favore del portoghese.

18:20 La giudice di sedia Aurelie Tourte, francese, sta facendo il suo ingresso in campo.

18:19 Il vincitore di questo incontro affronterà il francese Rinderknech o l’americano Nakashima.

18:15 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi. Manca circa un quarto d’ora all’inizio del match tra Luciano Darderi e Nuno Borges. Partita che vale l’accesso per un posto ai quarti di finale nel Masters 1000 di Montréal.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo ottavo di finale della giornata dell’ATP Masters 1000 a Montréal tra Luciano Darderi e Nuno Borges. Il portoghese è in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti. Tutti e 3 gli incontri giocati tra i due sono recenti. Il primo è dello scorso anno ad Auckland, dove il classe ’97 si impose in tre set. Il secondo è di quest’anno, a Mallorca, dove Borges ha nuovamente portato a casa il match opposto all’azzurro, questa volta in due set. L’ultimo è ai quarti di finale di Bastad, lo scorso mese, dove il numero 22 ATP ottenne la vittoria in due set. Dunque si preannuncia una partita combattuta e dall’esito incerto.

Il portacolori del bel paese sta vivendo un periodo di buona forma, classifica e condizione parlano a suo favore. L’italo-argentino che quest’anno ha toccato il suo best ranking alla 16esima posizione, ha tutta la buona intenzione di proseguire nel migliore dei modo il suo percorso nel Masters 1000 canadese. Tra l’altro, essendo anche l’ultimo azzurro rimasto in gara, potrebbe vivere questo con senso di responsabilità e chissà che non ne migliori la prestazione in campo. Darderi ha sempre mostrato tenacia e grinta da vendere dentro il rettangolo di gioco. Chissà che ciò non vada, in un certo senso, a suo vantaggio.

Il lusitano non è un avversario semplice da affrontare. Ha un gioco molto vario sia a livello di colpi che tattico. Spesso gioca diagonali che sorprendono l’avversario, con discese a rete a volte difficili da leggere e prevedere. Il nativo di Villa Gesell, dato il gioco costante ma caratterizzato prevalentemente da colpi giocati da fondo campo, potrebbe un po’ patire la pressione dei colpi dell’avversario. Le 2 sconfitte su 3 match complessivi, tutti comunque combattuti, non sono un caso. Cresciuto sulla terra rossa portoghese, Borges nel corso degli anni ha però dimostrato di essere pericoloso anche sul cemento. Superficie dove ha comunque un ottimo potenziale.

L’occasione di raggiungere i quarti di finale del Masters 1000 in quel di Montréal è ghiotta per entrambi. Il classe 2002 lo scorso anno non prese parte al torneo. Quindi questa competizione rappresenta per lui non solo un ottimo risultato in termini di prestazione. Significa anche mettere da parte diversi punti ATP in cascina, a beneficio di un ranking che lo vede sempre più inserito a ridosso di classifiche importanti. Il numero 55 ATP invece lo scorso anno, a Toronto, si fermò al secondo turno dove uscì per mano di Bagnis. Questo incontro rappresenta un’occasione importante per i due giocatori.

Il vincitore di questo match affronterà ai quarti uno tra Rinderknech e Nakashima. Avversari che su questi campi possono dire la loro. Questo spicchio di tabellone è interessante in quanto prevede tutti ipotetici incontri dove non c’è un vero e proprio favorito finale. Per l’azzurro è un’opportunità da giocarsi nel migliore dei modi. Il primo ottavo di finale del Masters 1000 a Montréal tra Luciano Darderi e Nuno Borges sarà il primo incontro sul Campo Centrale e inizierà alle 18:30 ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!