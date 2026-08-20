LIVE Cobolli-Paul, ATP Cincinnati 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa per accedere in semifinale

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Flavio Cobolli, numero 7 del seeding, e lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 18, valido per i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati 2026 di tennis.

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonisti l’italiano e lo statunitense sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane di oggi, giovedì 20 agosto, sul P&G Stadium Court: in ogni caso il match si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane, dopo Heliovaara/Patten-Nys/Roger-Vasselin e Anisimova-Pegula.

Cobolli e Paul si sfideranno per un posto in semifinale: i due si sono sfidati una sola volta in precedenza sul circuito maggiore ed a spuntarla è stato l’italiano. Curiosamente, la sfida è avvenuta proprio a Cincinnati, nel 2024, ma al secondo turno: Cobolli vinse per 6-2 4-6 7-5.

La sfida Cobolli-Paul sarà la terza di giornata: il programma inizierà alle ore 17.00 italiane con il match Heliovaara/Patten-Nys/Roger-Vasselin, poi si giocherà Anisimova-Pegula. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Flavio Cobolli e lo statunitense Tommy Paul, valida per i quarti del torneo di Cincinnati 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!