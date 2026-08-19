LIVE Cobolli-Jodar, ATP Cincinnati 2026 in DIRETTA: ancora il nuovo fenomeno spagnolo sulla strada di un italiano

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LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FARIA, 5° MATCH DALLE ORE 17.00

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2026 tra Flavio Cobolli e Rafael Jodar. Primo confronto in assoluto tra l’attuale numero 2 d’Italia e il rampante spagnolo che ha puntato l’ingresso nei primi 10.

Una prima volta particolare per Cobolli, che si è trovato a dover lottare davvero parecchio contro Alexander Blockx, ma la vittoria sul belga potrebbe averlo aiutato a uscire da un piccolo momento non positivo che era arrivato dopo la sconfitta nei quarti di Wimbledon contro Fery. E una prima volta particolare anche per Jodar, che è anch’egli uscito da importanti sabbie mobili.

Ricordiamo il madrileno, infatti, costretto a un’importante rimonta nei confronti di Denis Shapovalov, anche se il canadese non è stato esente da colpe in quella situazione. Poi è arrivata una vittoria un po’ più tranquilla sul cileno Alejandro Tabilo, ma subito il livello si alza di nuovo. Il tutto per una sfida che, Tommy Paul permettendo, porta dritti ad Alexander Zverev.

Dal momento che oggi è il giorno dedicato agli ottavi di finale nella loro interezza, Cobolli e Jodar fanno da opener di lusso del centrale di Cincinnati. C’è però anche da tenere in conto la situazione della pioggia, che in questi giorni ha disturbato più volte il torneo. Per quest’oggi le previsioni indicano l’arrivo dell’acqua soprattutto nel pomeriggio, ma non è esclusa, sebbene poco probabile, una “puntata” anche nella zona di mezzogiorno.

Il match tra Flavio Cobolli e Rafael Jodar prenderà il via alle ore 17:00 sul P&G Stadium Court. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!