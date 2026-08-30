Canottaggio
LIVE Canottaggio, Mondiali 2026 in DIRETTA: l’otto maschile per stupire
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di canottaggio 2026. Ad Amsterdam (Olanda) gli equipaggi si congedano andando a caccia delle ultime medaglie nella capitale neerlandese. Si partirà alle 13.38 con la prima delle finalissime in programma quest’oggi, con le attenzioni rivolte alle imbarcazioni ammiraglie.
Azzurri dell’otto che proveranno a stupire dopo aver superato le difficili semifinali in mattinata. Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Giovanni Codato ed Alessandra Faella, questi gli italiani che compongono l’ammiraglia. I vincitori dell’oro del due di coppia Lodo e Codato daranno una grossa mano ai compagni di team dopo essersi confermati sul tetto del Mondo.
In campo femminile Gran Bretagna ed USA sono le favorite della finale dell’otto, con la Romania come sempre mina vagante. Si chiuderà infine con il singolo in cui la britannica Lauren Henry rivaleggerà con l’irlandese Fiona Murtagh. Al maschile il bielorusso Yauheni Zalaty sembra avere una marcia in più rispetto al tedesco Oliver Zeidler ed agli altri rivali. La manifestazione si chiuderà infine con le nuove gare miste.
L’ultima giornata dei Mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam (Olanda) inizierà alle 13.38. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!