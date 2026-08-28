LIVE Canottaggio, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lodo/Codato ci provano per una medaglia

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dei Mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam (Olanda). Nelle acque della capitale neerlandese continua la rassegna iridata con la spedizione azzurra che va a caccia della prima medaglia di questa edizione. Appuntamento alle 16.05 con le prime gare della sessione pomeridiana che culminerà con la finale del due di coppia femminile.

Si partirà con le semifinali del singolo maschile di para canottaggio con il nostro Giacomo Perini che ieri si è aggiudicato la terza heat. Restando tra gli uomini il piatto forte sarà rappresentato dal due senza maschile in cui l’imbarcazione composta da Matteo Lodo e Giovanni Codato ha ambizioni importanti. Gli azzurri sfideranno Romania, Australia, Nuova Zelanda, Spagna e Lituania per un posto sul podio. Italia assente invece nel due di coppia, con la finale che vede favoriti i britannici Haywood/Knight ed i padroni di casa Twellaar/Van Dorp.

Passando alle gare femminili anche in questo caso avremo due equipaggi presenti nel pomeriggio orange. Dapprima Laura Meriano ed Alice Codato proveranno l’impresa nel due senza in cui Romania ed USA sembrano essere di un altro pianeta, poi Clara Guerra ed Alice Gnatta cercheranno di superarsi andando alla ricerca di un difficile podio nella finale del due di coppia che chiuderà il programma giornaliero.

La quinta giornata dei Mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam (Olanda) inizierà al mattino con i quarti di finale e le finali minori, e dal pomeriggio alle 16.05 con le gare che varranno le medaglie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!