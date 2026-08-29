LIVE Canottaggio, Mondiali 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida al quattro di coppia

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali 2026 di canottaggio. Ad Amsterdam (Olanda) continuano le emozioni con l’Italia che vuole tornare sul podio dopo il bronzo conquistato dal due senza di Lodo/Codato. Appuntamento alle 11.10 con le prime finali giornaliere che culmineranno poi alle 12.39 con l’evento più atteso dedicato ai quattro di coppia.

Si partirà alle 11.10 con il singolo PR1 di para canottaggio in cui il nostro Giacomo Perini proverà ad inserirsi nella lotta per il podio in una finale che si preannuncia pirotecnica. Favorito d’obbligo il pluricampione britannico Benjamin Pritchard, ma attenzione all’australiano Erik Horrie ed all’ucraino Roman Polianskyi. Poco più tardi sarà la volta della finale del quattro senza maschile con i padroni di casa dell’Olanda che vorranno regalare un nuovo successo ai propri tifosi. Infine la gara che ci interessa maggiormente, ovvero il quattro di coppia. Italia che punta in alto con Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Gli azzurri affronteranno Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Polonia.

In campo femminile si comincerà con il singolo PR1 di para canottaggio. Favorite l’ucraina Anna Sheremet e la belga Laurence Vandevyver. Il programma proseguirà con il quattro senza in cui Australia, Stati Uniti e Romania daranno vita ad una finale dall’alto contenuto tecnico. Infine nel quattro di coppia le olandesi sfideranno ancora una volta USA e Romania per agguantare il podio dinanzi al proprio pubblico e regalare un nuovo oro ai fan neerlandesi.

La penultima giornata dei Mondiali 2026 di canottaggio di Amsterdam (Olanda), inizierà al mattino con le finaline, ma entrerà nel vivo a partire dalle 11.30 con le gare che regaleranno le medaglie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!