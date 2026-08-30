LIVE Canoa velocità, Mondiali 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Casadei-Tacchini ed il K2 500 femminile

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2026. A Poznan (Polonia) l’Italia proverà ad agguantare le ultime medaglie dopo lo splendido oro colto nel K1 200 da Andrea Di Liberto. Diverse le occasioni per la spedizione azzurra, che punta molto su Casadei-Tacchini ed il K2 500 femminile. Appuntamento alle 10.04 con la prima finalissima di giornata, ovvero quella del K1 500 maschile.

Italia che avrà al maschile Christian Volpi nella finale del KL2 di para canoa. Poco più tardi, alle 10.47, sarà la volta dell’attesissima finale del C2 500 con Gabriele Casadei e Carlo Tacchini all’assalto del podio. Gli azzurri partiranno da corsia due con la voglia di far saltare il banco. Missione ben più ardua per Simone Bernocchi e Tommaso Freschi nel K2c 500 in cui Ungheria e Slovenia sembrano avere una marcia in più, ma il duo italiano proverà a sorprendere.

In campo femminile subito emozioni azzurre con Agata Fantini che partirà dalla corsia uno nella finale del K1 200. Nella C1 200 Olympia Della Giustina tornerà in gara dopo aver colto la settima posizione sulla distanza del mezzo chilometro. Sul finire di giornata spazio poi all’ultimo atto del K2 500 metri con Lucrezia Zironi e Giada Rossetti che proveranno ad intromettersi nella lotta al podio in una gara in cui Cina, Australia e Polonia partiranno con i favori del pronostico.

L’ultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2026 di Poznan (Polonia) inizierà alle 10.04. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta gara per gara dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!