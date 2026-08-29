LIVE Canoa velocità, Mondiali 2026 in DIRETTA: Andrea Di Liberto per una medaglia nel K1 200

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2026. A Poznan (Polonia) spazio alle gare che assegneranno le medaglie nel sabato polacco con la spedizione azzurra che punta al podio. Appuntamento alle 15.04 con l’avvio della sessione pomeridiana che riguarderà le finalissime. Si partirà infatti dalla finale A del C1 500 femminile.

Al maschile si comincerà dal C1 500, gara in cui il moldavo Serghei Tarnovschi ed il brasiliano Isaquias Guimaraes partiranno dalla corsie centrali grazie alle prestazioni offerte nelle heat precedenti. Nel K1 1000 sarà probabilmente sfida tra il portoghese Fernando Pimenta e l’australiano Thomas Green, con l’americano Jonas Ecker terzo incomodo. Italia che attenderà invece la finale del K1 200 che vedrà al via Andrea Di Liberto. L’azzurro farà il possibile per raggiungere un non banale podio nella finale che vede favoriti lo spagnolo Carlos Arevalo ed il georgiano Badri Kavelashvili. Giornata che verrà chiusa infine dalla finalissima del C4 500.

Passando al settore femminile spazio subito al C1 500 con la nostra Olympia Della Giustina impegnata in una difficilissima finale. L’azzurra partirà da corsia 7 e proverà a sorprendere le rivali maggiormente accreditate. Favorite di giornata l’ungherese Anna Kiss e la canadese Sophia Jensen. Spazio poi al K1 500 con la polacca Pulawska e la neozelandese Fischer a caccia dell’oro, ed infine al C2 200 in cui le russe Trushkina/Nedelkina saranno le donne da battere.

La penultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2026 inizierà alle 14.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!