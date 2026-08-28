Basket
LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: trasferta di fuoco contro Nurkic e Garza
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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027! Primo impegno della seconda fase sulla strada verso il torneo iridato per gli azzurri, subito attesi da una sfida da non sottovalutare.
Il gruppo agli ordini del CT Luca Banchi si è radunato a inizio luglio a Folgaria (Trento), svolgendo poi un test amichevole la settimana scorsa contro l’Estonia (83-61) nella tradizionale Trentino Cup. Il Commissario Tecnico può contare sugli uomini migliori come il portacolori in NBA Simone Fontecchio, il capitano Nicolò Melli e il playmaker talentuoso Matteo Spagnolo.
La Bosnia-Erzegovina proverà a mettere in difficoltà gli azzurri cercando di sfruttare il fattore campo favorevole, con la rappresentativa balcanica che aveva già incrociato l’Italia circa un anno fa nel girone di EuroBasket venendo sconfitta 79-96 sotto i colpi di uno scatenato Simone Fontecchio (39 punti). Fari puntati sul centro Jusuf Nurkic (Utah Jazz – NBA) e sull’altro giocatore NBA ovvero il passaportato Luka Garza che difendere i colori dei Boston Celtics.
Palla a due che verrà alzata questa sera al SKPC “Medjan” di Tuzla (Bosnia-Erzegovina) alle ore 20:00. Diretta tvaffidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027!