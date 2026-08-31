LIVE Berrettini-Wawrinka, US Open 2026 in DIRETTA: altra sfida spettacolare come a Wimbledon?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka, partita valevole per il primo turno degli US Open 2026. L’ultimo ballo in uno Slam del talentuoso svizzero inizia contro il tennista romano in un remake del primo turno di Wimbledon.

Sui prati dell’All England Club i due giocatori hanno dato vita ad una battaglia entusiasmante terminata solamente dopo 4 ore e 16 minuti e 4 tie-break che hanno finito per sorridere a Berrettini. Sulla propria superficie preferita l’azzurro ha dovuto faticare per avere la meglio del pluricampione Slam, che sul cemento di Flushing Meadows ha trionfato nel 2016 e che proverà a regalarsi l’ultimo acuto a livello Major della propria carriera.

Dopo il torneo di Wimbledon, concluso al terzo turno contro Grigor Dimitrov, Berrettini è stato sconfitto all’esordio a Montreal da Mariano Navone (6-3, 6-7, 6-3) ed al secondo turno a Cincinnati dove ha battuto Titouan Droguet (3-6, 6-1, 6-4) prima di alzare bandiera bianca contro Jiri Lehecka (6-4, 6-7, 6-3).

Periodo non semplice neppure per Wawrinka che dopo la sconfitta con Berrettini a Wimbledon ha giocato sulla terra rossa di Gstaad, battuto all’esordio da Jaime Faria (6-7, 6-4, 6-4), e dell’Estoril, sconfitto al primo turno da Roman Andres Burruchaga (6-4, 4-6, 6-3). L’elvetico è poi sceso a livello challenger giocando il torneo di Cancun dove ha battuto Dalibor Svrcina (7-6, 7-6) prima di arrendersi a Roman Safiullin (6-3, 6-4).

L’incontro è il quarto match in programma sul Grandstand a partire dalle 17.00 dopo Kraus-Muchova, Navarro-Boisson, partita interrotta ieri sul punteggio di 7-6, 4-2 per l’americana, e Chwalinska-Townsend. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Wawrinka con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!