LIVE Atletica, Meeting Bellinzona 2026 in DIRETTA: Battocletti per una nuova dimensione nei 1500 metri!

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La presentazione del Meeting di Bellinzona

Buongiorno e benvenuti alla diretta live del GalAthletics, il tradizionale Meeting di Bellinzona che da quest’anno ha cambiato nome abbandonando la dicitura di Galà dei Castelli. Si preannuncia grande spettacolo nella località svizzera per questa tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), vista la presenza di tanti italiani di spicco e di diverse stelle del panorama mondiale.

Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che andrà a caccia del record italiano sui 1500 metri. Dopo aver firmato la doppietta su 5000 e 10000 metri agli Europei di Birmingham, e dopo essersi imposta sulla distanza più breve in Diamond League in Silesia, la fuoriclasse trentina si cimenterà in questa specialità con un chiaro obiettivo: fare meglio del 3:58.11 siglato da Sintayehu Vissa nel 2022. Il compito non sembra impossibile per l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, che vanta un personale di 3:58.15.

La gara della nostra portacolori è prevista alle ore 18.58, tra le sue avversarie spiccano l’irlandese Sarah Healy, le statunitensi Addison Wiley e Gracie Morris, l’olandese Maureen Koster, la canadese Lucia Stafford. Da seguire anche Edoardo Scotti sui 400 metri, dopo aver trionfato con la staffetta agli Europei e aver corso il giro di pista in 44.70 giovedì sera a Zurigo (secondo crono in carriera, superiore solo al suo record italiano di 44.45).

Si attende una scossa da parte di Zaynab Dosso sui 100 metri, distanza in cui vedremo all’opera anche Lorenzo Patta. Nel salto in alto ci sarà spazio per Stefano Sottile, Manuel Lando, Federico Celebrini; nel salto con l’asta sarà in gara Great Nnachi; sui 100 ostacoli sarà impegnata Veronica Besana; presenti anche Lorenza De Noni e Thomas Monnetti (800 metri).

Grandissima attesa per la padrona di casa Audrey Werro, fresca di 1:53.70 sugli 800 metri a Zurigo (terzo crono della storia) e ormai sempre alla caccia del record del mondo: la svizzera sarà capace di inscenare un nuovo show? Ai blocchi anche lo statunitense Ja’Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli, che potrebbe inventarsi qualcosa.

OA Sport vi propone la diretta live del Meeting di Bellinzona: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30 e si andrà avanti fino alle ore 20.10 circa. Buon divertimento a tutti.