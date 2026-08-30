LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: velocisti tra i protagonisti della prima giornata

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per l’atletica dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Scatta il programma dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con una prima giornata già ricca di appuntamenti e con diversi azzurri subito in corsa per le medaglie. L’Italia si presenta con una squadra particolarmente numerosa, 82 atleti complessivi, 41 uomini e 41 donne, e il debutto propone fin dal pomeriggio alcune finali di grande interesse insieme alle batterie delle gare di velocità e mezzofondo.

Si comincia alle 17.30 con il primo turno dei 100 ostacoli femminili, dove saranno impegnate Elena Carraro e Celeste Polzonetti. Cinque minuti più tardi arriverà già la prima finale della giornata, quella del martello maschile, con Davide Costa e Giorgio Olivieri chiamati a giocarsi immediatamente un posto sul podio. Alle 17.45 toccherà invece all’asta femminile, altra gara che assegnerà direttamente le medaglie e che vedrà al via Sonia Malavisi ed Elisa Molinarolo. Alle 17.50 spazio ai 110 ostacoli, con Oliver Mulas unico rappresentante italiano nel primo turno. Subito dopo l’attenzione si sposterà sulla velocità pura. Alle 18.10 scatteranno le batterie dei 100 metri femminili con Gloria Hooper e Alessia Pavese, mentre alle 18.25 saranno Eric Marek e Roberto Rigali a cercare l’accesso alla finale maschile. Entrambe le gare assegneranno il titolo già in serata: la finale femminile è prevista alle 19.55, quella maschile alle 20.05.

Uno degli appuntamenti più attesi per l’Italia arriverà alle 18.45 con la finale del salto in lungo maschile, dove sarà impegnato Francesco Ettore Inzoli. Cinque minuti più tardi inizieranno le batterie degli 800 femminili, con Maria Colajanni e Ngalula Gloria Kabangu, mentre nel doppio giro di pista maschile toccherà a Giovanni Lazzaro e Catalin Tecuceanu, chiamati a superare il primo turno verso la finale.

La seconda parte del programma offrirà altre due importanti occasioni da medaglia nei lanci e nel mezzofondo. Nel giavellotto maschile saranno in pedana Michele Fina e Giovanni Frattini, mentre alle 19.30 arriverà la finale diretta dei 5000 metri femminili con Federica Del Buono e Micol Majori, reduce dallo splendido bronzo europeo, due delle protagoniste più attese della pattuglia azzurra nelle gare di resistenza.

La serata si chiuderà con le finali dei 100 metri e soprattutto con la 4×400 mista delle 20.20, primo appuntamento con le staffette. Tra gli atleti convocati specificamente per la specialità figurano Lorenzo Benati, Luca Sito, Federico Falsetti, Alessandra Bonora e Sara Cirillo, ai quali potrebbero essere affiancati altri compagni squadra secondo le scelte tecniche. Sarà dunque una partenza subito intensa per l’Italia, con sette finali in programma nella sessione inaugurale e numerose possibilità di costruire fin dalla prima giornata un bottino importante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per l’atletica dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Appuntamento dalle 17.30 per la prima sessione di gare tutta da vivere. Buon divertimento!