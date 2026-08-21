LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2026 in DIRETTA: nuova sfida tra Diaz e Pichardo! Torna Pernici! Si comincia alle 18.10

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della tappa di Diamond League di Losanna 2026! Nella località svizzera tornano in pista tanti protagonisti del recentissimo Europeo di Birmingham che ha visto l’Italia trionfare nel medagliere generale.

Per i colori azzurri tante aspettative per quanto riguarda la gara del salto triplo, che vede al via il campione continentale Andy Diaz e il medagliato mondiale Andrea Dallavalle. Un unico altro italiano in gara, si tratta del primatista degli 800 metri Francesco Pernici, che si misurerà con avversari di livello stellare dopo la finale degli Europei.

Si comincia alle 18.10 con le batterie dei 100 metri femminili, competizione al di fuori della Diamond League ma che vede una start list di assoluto livello. Le gare del massimo circuito mondiale inizieranno alle 18.50 con il giavellotto femminile, in cui sarà protagonista la campionessa olimpica Haruka Kitaguchi, che dovrà confrontarsi con due delle principali protagoniste della rassegna iridata del 2025, Mackenzie Little, argento, e Anete Sietiņa, bronzo. La seconda gara del meeting sarà l’attesa sfida del salto triplo, che, oltre ai due azzurri, vede in gara i migliori triplisti del mondo. Il grande avversario rimane come sempre il portoghese Pichardo, argento a Birmingham pochi giorni fa. Attenzione anche al giamaicano Jordan Scott, allo statunitense Rusell Robinson e al cubano Lazaro Martinez.

Alto livello anche nei 400 metri ostacoli femminili, che prenderanno il via alle 20.04. Al via la vicecampionessa olimpica Anna Cockrell, l’argento mondiale Jasmine Jones e la medaglia di bronzo iridata Emma Zapletalová. Quasi in contemporanea, alle 20.05, sarà la volta del salto con l’asta femminile, dove la campionessa olimpica di Parigi 2024 Nina Kennedy affronterà un parterre che comprende l’intero podio mondiale del 2025: la campionessa del mondo Katie Moon, già argento olimpico, Sandi Morris, argento iridato, e Tina Šutej, bronzo. Tra le contendenti anche la neo campionessa europea Angelica Moser.

Alle 20,15 cominceranno poi i 200 metri femminili, in cui sarà in gara l’assoluta protagonista dell’Europeo inglese Amy Hunt. La sprinter britannica se la vedrà con la medaglia di bronzo olimpica Brittany Brown e con la bronzo mondiale Shericka Jackson. Alle 20.33 sarà la volta del lancio del giavellotto maschile con il campione olimpico di Tokyo 2020 e argento di Parigi 2024 Neeraj Chopra. Il fuoriclasse indiano affronterà i tre medagliati dei Mondiali 2025: il campione iridato Keshorn Walcott, l’argento Anderson Peters e il bronzo mondiale Curtis Thompson.

Due minuti dopo, alle 20.24, sarà la volta dei 3000 siepi femminili. Va di nuovo in scena il confronto tra Winfred Yavi, campionessa olimpica e argento mondiale, e Faith Cherotich, campionessa del mondo e bronzo olimpico. Alle 20.40 scende in pista il terzo azzurro in gara Francesco Pernici negli 800 metri maschili che vedranno in pista anche il campione olimpico e mondiale Emmanuel Wanyonyi, chiamato a misurarsi nuovamente con Marco Arop, argento olimpico e bronzo mondiale.

Nel salto in lungo maschile, che inizierà alle 20.48, il campione olimpico ed europeo Miltiadis Tentoglou sarà uno l’uomo da battere. Tra i suoi principali avversari figurano Wayne Pinnock, Tajay Gayle e i due europei Simon Ehammer e Božidar Sarăbojukov, rispettivamente argento e bronzo continentale. Anche i 100 metri ostacoli femminili promettono una sfida di altissimo livello. La campionessa olimpica Masai Russell affronterà alle 20.50 la campionessa e la vicecampionessa mondiale Ditaji Kambundji e Tobi Amusan, oltre alla vincitrice a Birmingham Nadine Visser.

Alle 21.00 scenderanno in pista i mezzofondisti dei 5000 metri maschili, con il bronzo olimpico Grant Fisher come principale riferimento. A seguire ci saranno gli 800 metri femminili, in cui la favorita sarà la campionessa del mondo Lilian Odira. A chiudere il programma della serata svizzera ci saranno i 200 metri maschili, che vedranno protagonista il campione olimpico Letsile Tebogo,

La quartultima tappa della Diamond League 2026, che si terrà nella città svizzera di Losanna, comincerà alle 18.10. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!