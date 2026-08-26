L’Italia vince il girone agli Europei di volley femminile se… Tutte le combinazioni contro la Francia

Italia e Francia si affronteranno nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nella Pool D agli Europei 2026 di volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 16.00) le due squadre si sfideranno a viso aperto allo Scandinavium di Göteborg (Svezia), dove si presenteranno da imbattute: le azzurre hanno vinto quattro partite per 3-0 (contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia), mentre le transalpine si sono imposte in tre incontri con il massimo scarto (contro Croazia, Montenegro e Slovacchia).

Le Campionesse del Mondo puntano a chiudere al comando il raggruppamento, in modo da essere testa di serie nel tabellone della fase a eliminazione diretta. Le ragazze del CT Julio Velasco si garantiranno il primato in caso di vittoria con qualsiasi risultato contro le Gallette. Se Anna Danesi e compagne dovessero perdere, allora dovrebbe guardare con attenzione il risultato dell’incrocio di domani tra Francia e Svezia per capire se chiuderanno in prima o in seconda posizione.

Se la nostra Nazionale dovesse perdere oggi pomeriggio, allora sarebbe necessario un ko della Francia contro Isabelle Haak e compagne per sperare di chiudere il raggruppamento al comando in vista del trasferimento a Brno (Cechia) per disputare gli ottavi di finale. Di seguito tutte le combinazioni grazie alle quali l’Italia vincerebbe il proprio girone agli Europei di volley femminile.

L’ITALIA VINCE IL GIRONE AGLI EUROPEI DI VOLLEY SE…