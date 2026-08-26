L’Italia vince il girone agli Europei 2026 di volley femminile: la nuova classifica, duello Francia-Svezia

L’Italia ha vinto con il massimo scarto le prime quattro partite disputate agli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre hanno regolato la Croazia all’esordio, si sono replicate contro il Montenegro meno di ventiquattro ore più tardi, hanno prevalso in maniera nitida contro la temibile Svezia guidata dalla fuoriclasse Isabelle Haak e hanno avuto la meglio al piccolo trotto sulla piccola Slovacchia dopo il giorno di riposo. Un poker di ottima caratura che ha proiettato verso lo scontro diretto contro la Francia.

Nella giornata odierna le Campionesse del Mondo hanno inscenato una bella battaglia contro le transalpine, riuscendo ad avere la meglio dopo 117 minuti molto intensi: le azzurre hanno concesso il secondo set, ma poi con caparbietà hanno rimediato a delle situazioni molto complicate tra terzo e quarto parziale, portando a casa un’affermazione molto importante. Le ragazze del CT Julio Velasco si sono così garantire il primo posto nella classifica della Pool D con 5 vittorie (15 punti, 15-1 il conto set).

Alle spalle della nostra Nazionale si trovano la Francia (3 affermazioni, 9 punti) e la Svezia (3 successi, 7 punti), che si affronteranno nello scontro diretto di giovedì 27 agosto: chi avrà la meglio si classificherà al secondo posto, mentre la perdente concluderà in quarta posizione. La Croazia, il Montenegro e la Slovacchia stanno battagliando per la quarta piazza.

L’ordine di priorità in classifica è il seguente: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. Le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale e si dovranno trasferire a Brno (Cechia) per disputare la prima parte della fase a eliminazione diretta. Di seguito la classifica generale della Pool D agli Europei 2026 di volley femminile.

CLASSIFICA POOL D EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

1. Italia 5 vittorie (15 punti), 15-1 il conto set, 1,296 il quoziente punti (5 partite giocate)

2. Francia 3 vittorie (9 punti), 10-3 il conto set, 1,224 il quoziente punti (4 partite giocate)

3. Svezia 3 vittorie (7 punti), 9-7 il conto set, 1,039 il quoziente punti (4 partite giocate)

4. Croazia 1 vittoria (3 punti), 5-11 il conto set, 0,882 il quoziente punti (4 partite giocate)

5. Slovacchia 0 vittorie (2 punti), 4-12 il conto set, 0,844 il quoziente punti (4 partite giocate)

6. Montenegro 0 vittorie (0 punti), 0-9 il conto set, 0,728 il quoziente punti (3 partite giocate)