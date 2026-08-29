L’Italia vince col quattro di coppia ai Mondiali. Gentili: “Miglior gara dell’anno”. Panizza e Rambaldi: “Per Mondelli”

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con il quattro di coppia maschile ai Mondiali 2026 di canottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam (Paesi Bassi). Gli azzurri hanno saputo difendere lo scettro iridato a dodici mesi di distanza dal trionfo conseguito in quel di Shanghai (Cina), battendo la Germania di 86 centesimi e la Gran Bretagna di 1.8 secondi.

Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno ribadito di essere i Cavalieri delle Acque, superando i tedeschi con una splendida accelerazione nell’ultimo quarto di gara e vincendo con il rilevante tempo di 5:33.60. Gli azzurri hanno espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali.

Giacomo Gentili: “Questa vittoria è stata più incerta dell’anno scorso, ma sapevamo di poter esser in corsa per l’oro e di poterci esprimere al meglio in finale. Questa è stata la miglior gara dell’anno: rispetto a Germania e Gran Bretagna, siamo riusciti a far valere la nostra esperienza. Dedico questa medaglia alla mia famiglia, alle persone che mi vogliono bene e alle Fiamme Gialle, in particolare il Generale Appella, per la vicinanza in questo ultimo periodo“.

Andrea Panizza: “La bandiera di Filippo (Mondelli, scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma, n.d.r.) è sempre con noi, è il nostro portafortuna che ci aiuta sempre a fare la differenza. Oggi non ci siamo scomposti dopo gli attacchi della Germania: siamo stati bravi a mantenere il nostro passo e incrementare la velocità nei momenti giusti della finale”.

Luca Rambaldi: “Presentarsi da campioni mondiali ti carica, internamente ed esternamente, di tante aspettative. Abbiamo raggiunto obiettivi importanti nel 2026, come la vittoria della Henley Royal Regatta, e mancato, ad esempio, l’oro agli Europei in casa: proprio quanto successo a Varese ci ha stimolato a impegnarci sempre di più in direzione del Mondiale. Oltre a dedicare questa medaglia al nostro Filippo Mondelli, il mio pensiero va a Olaf Tufte (bicampione olimpico norvegese scomparso il 21 luglio scorso n.d.r.)“.

Luca Chiumento: “Bellissimo riconfermarsi campioni, è servito lo switch effettuato dopo gli Europei di Varese. Non sono mancate difficoltà su questo campo di regata segnato da fortissimo vento contro durante le batterie e oggi, invece, girato a favore: siamo stati coesi, abbiamo vinto questa gara con carattere e con la testa“.