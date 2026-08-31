L’Italia torna a vincere con la 4×100: oro ai Giochi del Mediterraneo senza Tortu e Dezza, Randazzo in chiusura

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con la 4×100 maschile ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il quartetto tricolore si è imposto di fronte al proprio pubblico dello Stadio Giuseppe Valente di Taranto con il tempo di 39.03, battendo la Turchia (39.09), la Slovenia (39.29) e la Grecia (39.42) in una gara con soltanto quattro squadre ai blocchi di partenza. Ottima chiusura di giornata per la delegazione tricolore, che in precedenza aveva già festeggiato i titoli con Celeste Polzonetti sui 100 ostacoli e Federica Del Buono sui 10.000 metri.

Si pensava a un quartetto con l’icona Filippo Tortu (Campione Olimpico di Tokyo 2020 e portabandiera ai Giochi del Mediterraneo insieme alla pugile Irma Testa) e l’emergente Filippo Dezza (fresco finalista sui 200 metri agli Europei), ma i due velocisti di punta presenti nelle convocazioni diramate dal DT Antonio La Torre non sono scesi in pista e si concentreranno sul mezzo giro di pista a livello individuale. Il brianzolo ha saltato la rassegna continentale a causa di un annunciato infortunio, l’auspicio è che possa avere recuperato per il prossimo appuntamento nella località pugliese.

Al lancio è stato schierato Lorenzo Ianes, in stagione sceso a 10.24 sul rettilineo e oggi ottimo dai blocchi di partenza. Damiano Dentato e Filippo Cappelletti si sono ben difesi tra il rettilineo opposto e la seconda curva, poi l’ottima chiusura di Filippo Randazzo, che ha fatto valere la sua esperienza sul rettilineo ed è riuscito a fare la differenza contro l’anatolico Oguz Uyar. Dopo le difficoltà riscontrate agli Europei, condizionate anche dagli infortuni di Marcell Jacobs e Chituru Ali, l’Italia è tornata a vincere con la 4×100 in campo internazionale, anche se non ai massimi livelli e con un tempo superiore ai 39 secondi.