L’Italia si qualifica con facilità per la finale della 4×200 stile libero mista agli Europei

L’Italia stacca con facilità il biglietto per la finale della 4×200 stile libero mista agli Europei di Parigi. Il quartetto composto da Filippo Megli, Marco De Tullio, Matilde Biagiotti ed Anna Chiara Mascolo, ha concluso con il crono di 7’32”50, il quarto complessivo in vista della finale di questa sera, dove gli azzurri possono anche entrare nella lotta per le medaglie.

Una buona prestazione dagli azzurri, che sono sempre stati nelle posizioni di vertice. Megli ha aperto con 1’46”95, chiudendo in seconda posizione, che poi è stata mantenuta anche da De Tullio (1’47”04). Successivamente è toccato a Biagiotti (1’59”95) e Mascolo (1’58”56), che alla fine ha subito il sorpasso da parte della Germania.

La batteria dell’Italia è stata vinta dalla Gran Bretagna con il crono di 7’31”39, precedendo la Germania (7’32”07) e poi, come detto, l’Italia. Al quarto posto si è classificata anche la Svezia (7’35”74), che accede comunque alla finale con il settimo crono complessivo.

Nella prima batteria ottima impressione da parte della Lituania, che ha vinto con il crono di 7’31”97, secondo tempo complessivo. Dentro alla finale anche la Francia (7’32”51), la Russia (7’32”63) ed anche la Spagna (7’35”89).