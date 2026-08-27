L’Italia promuove altre sei barche in semifinale ai Mondiali di canoa velocità

La sessione mattutina della seconda giornata di gare dei Mondiali di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Poznan, si conclude con segnali ampiamente positivi per i colori italiani. Le sei barche impegnate in gara accedono tutte alla semifinale. Esordio convincente per Olympia Della Giustina.

Nella terza batteria di qualificazione del K1 200 femminile Agata Fantini termina la sua prova in terza posizione con 44.38 e passa in semifinale. Nella quarta e ultima serie del C1 200 femminile Olympia Della Giustina ottiene, con il tempo di 50.27, il successo davanti all’uzbeka Shokhsanam Sherzodova e accede alla semifinale.

Andrea Domenico Di Liberto chiude in seconda posizione la terza batteria del K1 500 maschile con 1:48.69 e si qualifica per la semifinale. Nella batteria del C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini tagliano il traguardo in quarta posizione con 1:50.69 e staccano il pass per la semifinale. Esordio positivo per Lucrezia Zironi e Giada Rossetti. La coppia azzurra ottiene il pass per la semifinale grazie all’1:51.35 che le vale il terzo posto nella prima batteria del K2 500 femminile.

Simone Bernocchi e Tommaso Freschi strappano il pass per la semifinale chiudendo la prima batteria del K2 500 maschile in quinta posizione con 1:40.25. Nella semifinale del KL1 200 femminile Viktoriya Pistis Shablova termina quarta con 1:14.21 e manca l’accesso alla finale.