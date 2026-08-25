L’Italia firma il poker agli Europei di volley femminile: la nuova classifica del girone, scontro diretto con la Francia

L’Italia ha vinto con il massimo scarto le prime quattro partite disputate agli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre sono state impeccabili contro la Croazia e il Montenegro negli incroci d’esordio a Göteborg (Svezia), hanno poi impartito una bella lezione alla temibile Svezia e hanno poi avuto la meglio sulla Slovacchia al piccolo trotto, dopo il giorno di riposo. Le Campionesse del Mondo hanno rispettato il pronostico della vigilia senza tentennare e sono già certe della qualificazione agli ottavi di finale.

Le ragazze del CT Julio Velasco svettano in testa alla classifica della Pool D con 4 vittorie (12 punti, 12-0 il conto set), precedendo la Francia (3 vittorie, 9 punti), che ha però disputato un incontro in meno. Le azzurre torneranno in campo mercoledì 26 agosto per fronteggiare proprio la Francia, in quello che sarà lo scontro diretto per il primo posto nel raggruppamento: un successo chiuderebbe i conti in favore della nostra Nazionale, mentre una sconfitta obbligherebbe a seguire Francia-Svezia di giovedì.

La Svezia insegue con 2 vittorie (5 punti), mentre la Croazia occupa la quarta posizione con un successo (2 punti) davanti alla Slovacchia (due sconfitte al tie-break) e al Montenegro. L’ordine di priorità in classifica è il seguente: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. Le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale e si dovranno trasferire a Brno (Cechia) per disputare la prima parte della fase a eliminazione diretta. Di seguito la classifica generale della Pool D agli Europei 2026 di volley femminile.

CLASSIFICA POOL D EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

1. Italia 4 vittorie (12 punti), 12-0 il conto set, 1.376 il quoziente punti *

2. Francia 3 vittorie (9 punti), 9-0 il conto set, 1.406 il quoziente punti

3. Svezia 2 vittorie (5 punti), 6-5 il conto set, 1.035 il quoziente punti

4. Croazia 1 vittoria (2 punti), 3-8 il conto set, 0.851 il quoziente punti

5. Slovacchia 0 vittorie (2 punti), 4-12 il conto set, 0.844 il quoziente punti *

6. Montenegro 0 vittorie (0 punti), 0-9 il conto set, 0.728 il quoziente punti

*= 1 partita in più.