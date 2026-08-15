L’Italia emoziona con la 4×100 uomini agli Europei: Patta trascinatore, Marek e Longobardi da applausi. Batteria vinta

Mirabile squillo della 4×100 maschile nelle batterie degli Europei 2026 di atletica, dove l’Italia si è presentata priva di elementi importanti come Marcell Jacobs e Chituru Ali (infortunati), Fausto Desalu e la novità Filippo Dezza (in recupero dalla finale sul mezzo giro di pista disputata ieri), Filippo Tortu (a casa). Il DT Antonio La Torre e il responsabile Filippo Di Mulo hanno allestito un quartetto ben lontano dalla soluzione tipo, ma sulla pista dell’Alexander Stadium di Birmingham gli azzurri hanno messo cuore e gambe, riuscendo a vincere la seconda batteria e a qualificarsi alla finale di questa sera (ore 22.33).

L’Italia si è imposta con il tempo di 38.50, battendo la Germania (38.57, priva di Owen Ansah) e il Belgio (38.84), meritandosi così il diritto di battagliare per le medaglie. Eric Marek si è reso protagonista di un buon lancio (10.42, 0.137 il tempo di reazione allo sparo), a stupire in positivo è stato un convincente Eduardo Longobardi sul rettilineo opposto (9.40). I due esordienti a certi livelli hanno risposto presente nella grande occasione e hanno offerto l’assist per la folata confezionata da Lorenzo Patta: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100 ha corso un curva superlativa (9.27) e ha offerto un grande testimone a Samuele Ceccarelli.

Il 26enne toscano ha chiuso il rettilineo in 9.41, riuscendo a tenere botta e a tenersi alle spalle gli avversari. In serata ci saranno gli innesti di Desalu e Dezza? Come potrebbe cambiare la formazione? Riunione tecnica del pomeriggio importantissima, perché l’Italia può andare a caccia di una medaglia pesante e non parte battuta nemmeno contro la favoritissima Gran Bretagna di Romell Glave (oro sui 100), Zharnell Hughes (argento sui 200), Jeremiah Azu e Louie Hincliffe, impostasi nella prima batteria (38.92) davanti a Paesi Bassi (38.82) e Grecia (39.17). Italia qualificata alla finale con il secondo tempo complessivo della sessione, tempi di ripescaggio per la Polonia (39.17) e l’Irlanda (39.13).