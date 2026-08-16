L’Italia cerca la sorpresa nella 4×100 mista: la formazione per la finale agli Europei, con un Campione Olimpico

L’Italia proverà a essere protagonista con la 4×100 mista agli Europei 2026 di atletica: appuntamento stasera alle ore 21.35 italiane con la finale diretta sulla pista dell’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna), dove oggi si conclude la rassegna continentale. Si tratta di una nuova specialità olimpica e il Bel Paese ci ha investito, come testimoniato durante le World Relays in primavera e i recenti Mondiali U20 (con il trionfo di Kelly Doualla e compagni), ma fare la differenza non sarà semplice.

Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno deciso di schierare Eduardo Longobardi al lancio, sfruttando il suo buon momento di forma e la prestazione confortante offerta nelle semifinali dei 200 metri. Rettilineo opposto offerto a Vittoria Fontana, che nella staffetta femminile è stata propositiva. Fausto Desalu ha conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri e ieri è stato ottimo sul dritto nella finale della 4×100 maschile, ora gli verrà affidata la seconda curva, come nelle trionfali Olimpiadi di Tokyo.

Per la chiusura è stata selezionata Alice Pagliari, bravissima nella prima frazione della batteria della 4×100 e promossa per inseguire un risultato di spessore. La Gran Bretagna sarà la grande favorita della vigilia dopo aver dominato entrambe le staffette di genere attenzione poi a Germania, Spagna, Paesi Bassi, senza sottovalutare Svizzera, Belgio e Portogallo. ù

FORMAZIONE ITALIA FINALE 4X100 MISTA EUROPEI

Eduardo Longobardi, Vittoria Fontana, Fausto Desalu, Alice Pagliarini.