Lisa Angiolini: “Importante rompere il ghiaccio, la prima gara è sempre la più difficile”

Continua la positiva mattinata per la squadra italiana agli Europei di nuoto 2026. Nella vasca di Parigi, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini hanno concluso in maniera molto positiva le loro batterie dei 100 rana, strappando il pass per le semifinali del pomeriggio. Nello specifico, le azzurre sono state autrici rispettivamente del terzo e del quarto crono dell’overall.

Lisa Angiolini, impegnata nella quarta batteria, ha comodamente chiuso in testa con il crono di 1’06″31. Una prestazione brillante all’esordio nella competizione continentale per la toscana che potrà già migliorarsi questo pomeriggio, con l’obiettivo della finale europea. Meglio di lei ha fatto Benedetta Pilato, seconda nella sua batteria (terza complessivamente) con il crono di 1’06″30.

Angiolini ha brevemente commentato così ai microfoni di Rai Sport a sua prima gara in questi Europei: “Era importante rompere il ghiaccio, la prima gara è sempre quella più difficile. Devi testare la condizione. Il tempo non è niente di che però ho conquistato la semifinale, vedremo lì”.