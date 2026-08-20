Lewis Hamilton fiducioso: “Stiamo andando nella giusta direzione in Ferrari”

Lewis Hamilton è pronto a riprendere con grande carica la seconda parte del Mondial 2026 di F1. Il pilota britannico della Ferrari si è presentato al via dell’appuntamento di Zandvoort, nei Paesi Bassi, con fiducia e pronto a dare il 100% per massimizzare la sua prestazione. “Sono nella migliore forma degli ultimi 20 anni“, ha dichiarato ai microfoni.

“Sono davvero orgoglioso dei passi avanti che abbiamo fatto all’inizio della stagione e durante il campionato”, ha dichiarato Hamilton, sottolineando il lavoro svolto all’interno della squadra. “C’è molta fiducia nel team, non credo di poter chiedere molto di più, se non che nella seconda metà della stagione dobbiamo cercare di essere più efficaci“.

Il pilota Ferrari ha poi spiegato quanto sia cambiato il metodo di lavoro: “Abbiamo apportato molti cambiamenti alla squadra, ai processi e alla macchina: credo che ora siamo in una posizione ideale. Ci è voluto un anno intero per entrare in sintonia, ma credo che ci siamo riusciti“.

A Zandvoort Hamilton va inoltre a caccia di un successo che ancora manca nella sua carriera. “Non ho mai vinto qui. Ho vinto praticamente su tutte le altre piste, e voglio assolutamente cambiare questa situazione“, ha ammesso. “È un circuito davvero incredibile, che ti dà grande carica e ha un pubblico fantastico“.

Il sette volte campione del mondo è soddisfatto anche del rapporto instaurato con la Ferrari: “Mi piace davvero molto far parte di questa squadra, mi piace dove siamo arrivati“. L’obiettivo, però, resta quello di fare un ulteriore passo avanti: “Il nostro obiettivo è fare quel passo in più“.

Hamilton vede inoltre una Ferrari nuovamente capace di innovare e influenzare la concorrenza. “Mi ha dato molta fiducia veder realizzate le cose che avevo chiesto. Abbiamo ottenuto risultati, hanno funzionato. Ho la sensazione che ora abbiamo trovato la formula giusta“.

E aggiunge: “Tempo fa dissi che la Ferrari doveva essere un esempio e che tutti dovevano seguirla: quest’anno sta accadendo. Siamo degli innovatori, gli altri hanno seguito il design delle nostre ali e del sistema di scarico. Credo proprio che stiamo andando nella giusta direzione“.