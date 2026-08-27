Leonardo Fabbri perde l’imbattibilità, ma va oltre i 22 e prolunga la serie: podio in Diamond League

L’imbattibilità di Leonardo Fabbri nel getto del peso si spezza dopo due mesi: l’ultima volta in cui l’azzurro non era riuscito a vincere risaliva allo scorso 25 giugno (secondo a Zagabria con 22.21), stasera si è dovuto accontentare della terza posizione allo stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera), dove è andata in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante.

Si tratta soltanto della seconda battuta d’arresto nella stagione all’aperto per il fuoriclasse toscano, che per l’undicesima volta in questa annata agonistica è comunque riuscito a spedire l’attrezzo oltre la fettuccia dell’eccellenza rappresentata dai ventidue metri. Il fresco Campione d’Europa, che domenica pomeriggio si era imposto a Chorzow in un evento di contorno di Diamond League, ha toccato 22.16 metri al quinto tentativo, in crescendo dopo un’apertura da 20.96, una seconda prova da 21.86, un terzo affondo da 22.00 e un nullo.

L’allievo di coach Paolo Dal Soglio si è poi fermato sotto i venti metri all’ultima prova, decidendo di annullare il tentativo. Il 29enne ha chiuso alle spalle dello statunitense Jordan Geist (22.53, personale) e del giamaicano Rajindra Campbell (22.22). Il primatista mondiale stagionale (22.74 metri) e numero 1 del mondo per il ranking di World Athletics si è lasciato alle spalle altri big come gli americani Joe Kovacs (21.65), Roger Steen (21.53), Adrian Piperi (21.32) e Payton Otterdahl (20.66), sesto il neozelandese Tom Walsh (21.48 per il Campione del Mondo indoor). Leonardo Fabbri si è qualificato alle finali della Diamond League, che andranno in scena a Bruxelles (Belgio) il 4-5 settembre, e avrà così la possibilità di dare l’assalto al prestigioso diamantone.