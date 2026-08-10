Leonardo Fabbri in finale con la miglior misura: chi sono i 12 finalisti e da chi guardarsi

Leonardo Fabbri arriva da strafavorito alla finale del getto del peso valevole per i Campionati Europei di atletica 2026, che si terrà stasera sulla pedana dell’Alexander Stadium di Birmingham. L’azzurro vanta la miglior misura mondiale dell’anno (22.74 a Eugene) ed è reduce da nove vittorie nelle ultime dieci gare disputate, quindi ha grandi probabilità di centrare il bis continentale dopo l’oro di Roma 2024.

Anche due anni fa il fiorentino era l’uomo da battere e fu capace di dominare la scena nella magica cornice dell’Olimpico, spingendosi fino a 22.45 e trionfando con oltre un metro di margine sul secondo classificato. Questo dovrebbe essere lo scenario più probabile in vista della finale odierna, con Fabbri che ha già superato agevolmente lo spauracchio (psicologico) della qualificazione al primo lancio ed è pronto a scatenarsi in serata.

Negli ultimi due mesi il 29enne toscano si è attestato abbastanza stabilmente sopra la soglia dei 22 metri, ma in ogni caso anche nella peggior gara della sua stagione all’aperto (21.42 a Rabat il 31 maggio) ha firmato una misura che equivale alla miglior prestazione dell’anno tra tutti gli undici avversari che troverà stasera in finale a Birmingham.

Quel 21.42 era stato ottenuto anche dall’altro azzurro Zane Weir verso fine luglio agli Assoluti di Firenze, ma l’italo-sudafricano non ha destato una buona impressione stamattina nel turno eliminatorio. Tra i vari candidati per il podio figurano il polacco Konrad Bukowiecki (PB di 22.25) ed il veterano ceco Tomas Stanek (22.17 in carriera), gli unici ad aver oltrepassato almeno una volta la barriera dei 22 metri, ma possono provarci per le medaglie anche il britannico Scott Lincoln, lo svedese Wictor Petersson ed il terzo azzurro Nick Ponzio.