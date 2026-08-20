Leonardo Fabbri consolida il n. 1 del mondo: il trionfo agli Europei vale la vetta del ranking davanti agli americani

Leonardo Fabbri ha consolidato il suo status di numero 1 del mondo nel getto del peso, conseguito ormai un mese e mezzo fa e mantenuto saldamente grazie alla schiacciante affermazione agli Europei. La difesa del titolo a Birmingham ha fatto perdere qualche punticino al toscano, perché il trionfo conseguito in Gran Bretagna è arrivato con una misura leggermente inferiore rispetto a quella valsa l’apoteosi a Roma, ma non è cambiata la sostanza e il nostro portacolori continua a primeggiare nel ranking stilato da World Athletics.

Il 29enne svetta con 1.397 punti, la media tra i suoi migliori cinque risultati: 1.447 punti per il terzo posto ai Mondiali outdoor dello scorso anno), 1.425 punti per la vittoria in Diamond League a Eugene (con la miglior prestazione mondiale stagionale di 22.74 punti), 1.389 punti per il sigillo al Golden Gala di Roma, 1.379 punti per la stoccata continentale e 1.347 per la seconda piazza in Diamond League a Losanna lo scorso anno.

Leonardo Fabbri si è così lasciato alle spalle il quotatissimo statunitense Joe Kovacs (1.385), il giamaicano Rajindra Campbell (1.367), l’americano Ryan Crouser (1.353 punti per il primatista mondiale) e il neozelandese Tom Walsh (1.348 per il Campione del Mondo indoor). Il toscano è ora atteso da un intenso finale di stagione, con il chiaro obiettivo di conquistare il prestigioso diamantone.