Leggendario 66-64 in Italia-Germania: il set più lungo della storia del volley mondiale! Durata sconfinata: tutti i record

Italia e Germania hanno scritto una memorabile pagina di storia della pallavolo internazionale, rendendosi protagoniste del set più lungo e con il punteggio più alto di sempre: 66-64 in un’ora e ventinove minuti di gioco presso il PalaCalafiori di Reggio Calabria. Il parziale d’apertura dell’amichevole tra gli azzurri e i tedeschi, in avvicinamento agli Europei che scatteranno il prossimo 9 settembre, ha superato qualsiasi logica e rappresenterà per generazioni un riferimento statistico memorabile.

I teutonici si sono imposti di misura in chiusura di una frazione che è quasi valsa per tre: un set si aggiudica al raggiungimento dei 25 punti, ma servono almeno due lunghezze di vantaggio per conquistarlo ed è così che, set-point annullati su set-point annullati, si è arrivati a un riscontro astronomico. Stracciato il precedente primato di 50-48 in 62 minuti, risalente allo scorso 28 giugno, nel match tra Argentina e Polonia valido per la fase preliminare della Nations League.

Parlando sempre di volley maschile, in ambito olimpico il set più lungo è un 40-38 di Sydney 2000, con l’Italia sempre protagonista (contro l’Argentina, nella fase a gironi). Considerando anche i club, restano memorabili il 56-54 tra gli Incheon Koren Air Jumbos e gli Ansan Rush & Cash Vespid nel campionato sudcoreano (26 novembre 2013) e il 54-52 con cui Treviso si impose contro Cuneo il 13 gennaio 2002 in Serie A1.

Alcune voci narrano anche di un 87-85 nel campionato ceco, nel 1979, quando ancora si giocava con il cambio palla e non con l’attuale rally point system: non è un dato confermato ed è stato evidenziato a mo’ di rumor dalla stessa FIVB, ma non è considerabile a fini statistici.