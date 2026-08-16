Larissa Iapichino: “Mamma non aveva mai vinto l’Europeo. Volevo di più dopo il primo salto”

Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo femminile agli Europei 2026 di atletica leggera: a Birmingham l’azzurra piazza 7 metri esatti al primo tentativo e non viene più ripresa. Ai microfoni di Rai Sport HD può esplodere tutta la gioia dell’italiana, al primo titolo continentale a livello senior.

L’azzurra analizza severamente la propria gara: “Non è stata la gara che volevo, io pretendo moltissimo da me stessa e dopo il primo salto speravo di migliorare. Poteva andare decisamente peggio, è stata una gara di altissimo livello, ma questo è il livello che c’è in Europa, è praticamente un Mondiale, sono assenti giusto tre o quattro atlete, letteralmente sarebbe una finale del Campionato del Mondo“.

La gioia per un titolo che non aveva vinto neppure Fiona May: “Sono veramente molto felice di aver regalato a me ed al mio team, al mio allenatore, alla mia famiglia questa medaglia, che significa tantissimo dal punto di vista familiare. Abbiamo aggiunto un titolo, perché mia mamma non l’aveva mai vinto, quindi sono la prima lunghista ad aver vinto un Europeo, ho fatto il filotto dei titoli europei che posso vincere, poi l’ho vinto in una terra che mi ha cresciuta, è la terra di mia mamma, c’era tutta la mia famiglia dalla parte materna a sostenermi, e quindi è un oro che vale doppio“.

Il contesto familiare è un valore aggiunto per Iapichino nel trionfo di questa sera: “La maglia azzurra per sempre sarà la mia Nazione, il mio cuore appartiene all’Italia ovviamente, però c’è una piccola parte che è un po’ inglese, e che in qualche modo ripercorre le origini di mamma e della mia famiglia, quindi è stato veramente un momento magico, è stato veramente bellissimo“.