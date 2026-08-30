Lando Norris rinnova con McLaren: contratto fino al 2030

Lando Norris e la McLaren continueranno insieme almeno fino al termine della stagione 2030. Il campione del mondo in carica ha ufficializzato il rinnovo del contratto nella giornata di ieri, durante l’annuale open day organizzato per famiglie e amici del team al McLaren Technology Centre di Woking. Un accordo a lungo termine che aggiunge quattro anni alla precedente scadenza e che prevede anche un’opzione pluriennale per prolungare ulteriormente la collaborazione oltre la scadenza indicata.

La firma rappresenta l’ennesimo tassello della strategia di continuità scelta dalla McLaren. Dopo aver blindato il compagno di squadra Oscar Piastri, il Team Principal Andrea Stella e il CEO Zak Brown, la scuderia britannica mette così al sicuro anche il suo pilota di punta, trasformando Norris nella vera e propria bandiera del progetto per il prossimo futuro.

“La McLaren è la mia casa, sono davvero felice di firmare un nuovo contratto che mi legherà alla squadra almeno fino al 2030. Abbiamo raggiunto il traguardo del titolo mondiale, ma vogliamo di più: vogliamo continuare a vincere“, ha dichiarato Norris, sottolineando la volontà di dare seguito al successo iridato conquistato nel 2025.

Per celebrare il rinnovo, la McLaren ha inoltre fatto un regalo speciale al proprio campione: il telaio originale della MCL39, la monoposto con cui Norris ha conquistato il suo primo Titolo Mondiale Piloti. Un simbolo concreto del percorso compiuto insieme e, al tempo stesso, del legame sempre più stretto tra il pilota e la squadra.

“Lando è un pilota eccezionale, capace di unire una straordinaria velocità innata a maturità e costanza. Ma, soprattutto, è una persona speciale stimata da tutti i membri della squadra“, ha commentato Stella.

Il rinnovo consolida ulteriormente una storia iniziata nel 2019. Norris ha infatti già disputato 163 Gran Premi con la McLaren, un record assoluto nella storia della scuderia, e continuerà ora a rappresentarne il punto di riferimento almeno per altre quattro stagioni. Dopo aver raggiunto il vertice del Mondiale, la McLaren sceglie dunque di non cambiare la propria formula: stessa coppia di piloti, stessa leadership e un progetto costruito con l’obiettivo dichiarato di continuare a vincere.