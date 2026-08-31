Lando Norris ottimista: “Potrei rientrare nella lotta Mondiale con gli errori degli altri, credo sia possibile”

La F1 è pronta a ripartire questa settimana con l’attesissimo Gran Premio di Italia 2026, nuovo appuntamento del Mondiale dopo quello di Zanvoort. Tanti i punti di interesse del weekend che si terrà sull’iconico circuito di Monza. La stagione sta infatti vivendo un momento di sottile rivoluzione; Mercedes non sembra essere più dominante come i primi mesi e Ferrari, ma soprattutto McLaren, vogliono approfittare della situazione.

La scuderia britannica ha cambiato decisamente marcia nell’ultimo periodo con un Lando Norris in versione campione del mondo. Il classe 1999 è riuscito a conquistare gli ultimi due appuntamenti (Ungheria e Olanda) ed ora non vuole fermare il trend positivo, forte anche di una monoposto che ha fatto significativi passi in avanti.

Sono ora 83 i punti da recuperare in classifica per Norris, un ritardo che però può essere colmabile (l’anno scorso Verstappen arrivò a giocarsi il titolo con un distacco addirittura superiore). La stagione è ancora lunga ed il campione del mondo in carica, come riferito a RacingNews365, riprendendo anche episodi negativi dell’anno scorso, ha espresso le sue considerazioni sulla possibile rimonta: “Ovviamente l’anno scorso ci siamo trovati dalla parte meno fortunata, ma non ha senso pensarci adesso. Onestamente non mi interessa cosa farò il prossimo fine settimana o quello successivo, ma è bello sapere che una possibilità c’è, e ovviamente spero che entrambe le Mercedes subiscano una doppia squalifica a Las Vegas come è successo a noi, o decidano di non rientrare ai box in Qatar per un pit-stop gratuito quando ce n’è l’opportunità”.

Chiudendo con ottimismo: “Quindi, purché anche gli altri commettano gli stessi errori che abbiamo fatto noi, allora probabilmente sarà più facile. Ma ogni stagione è diversa. Per quanto ci riguarda stiamo ancora cercando di recuperare terreno su alcune cose, ma per ora sto dando il massimo ed è l’unica cosa di cui posso essere soddisfatto. Sono contento, c’è ancora molta strada da fare e sono ottimista. Credo ancora che sia possibile, ed è tutto ciò di cui ho bisogno per ora”.