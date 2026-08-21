La stoccata di Simona Halep a Nick Kyrgios, dopo la notizia della positività alla cocaina

La notizia della positività di Nick Kyrgios ha inevitabilmente acceso il dibattito nel mondo del tennis, soprattutto per la storia recente dell’australiano e per le sue numerose prese di posizione contro i colleghi coinvolti in vicende legate al doping. Il 31enne è stato sospeso provvisoriamente dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA) dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato il 22 giugno 2026, durante il torneo ATP 250 di Maiorca.

Le analisi, eseguite in un laboratorio accreditato dalla WADA, hanno rilevato la presenza di benzoilecgonina, il principale metabolita della cocaina. La sospensione provvisoria è diventata effettiva il 4 agosto e, in base alla normativa antidoping, impedisce a Kyrgios di competere, allenare o partecipare a eventi ufficiali del circuito durante il periodo del provvedimento.

L’australiano ha affrontato pubblicamente la vicenda attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, riconoscendo le proprie responsabilità. “Ho commesso un enorme errore e me ne assumo la piena responsabilità“, ha scritto Kyrgios, collegando inoltre quanto accaduto al difficile periodo attraversato negli ultimi anni, segnato da numerosi problemi fisici e da un forte logorio psicofisico.

La vicenda ha però assunto una dimensione particolare anche per il passato di Kyrgios. L’australiano è stato infatti tra i giocatori più espliciti nel criticare la gestione dei casi di doping nel tennis, intervenendo duramente anche sulle vicende che hanno coinvolto Jannik Sinner, Iga Swiatek e Simona Halep. Proprio la rumena ha scelto ora di intervenire sui social, affidando alle sue storie Instagram un messaggio che non è passato inosservato.

“Non bisogna mai infierire su chi è già a terra. La vita ha uno strano modo di ribaltare le situazioni. E un modo ancora più strano di rivelare la differenza tra un incidente e una scelta“, ha scritto Halep.

Parole che, pur senza citare direttamente le precedenti dichiarazioni di Kyrgios, assumono un significato evidente alla luce del rapporto tra i due. Halep era stata infatti pesantemente criticata dall’australiano dopo la sua positività al roxadustat, una vicenda che aveva portato alla lunga squalifica della rumena prima della successiva riduzione della pena.

Il commento dell’ex numero uno del mondo può quindi essere letto anche come una risposta a distanza alle posizioni espresse in passato da Kyrgios. Il punto centrale della riflessione riguarda soprattutto la distinzione tra le diverse circostanze che possono portare a una positività. Nel suo caso, così come in quello di Sinner, la vicenda è stata ricondotta a un’assunzione non intenzionale della sostanza contestata, mentre il caso che riguarda Kyrgios è legato alla presenza di una sostanza ricreativa.

È proprio questa differenza che rende il messaggio della rumena particolarmente significativo. Halep non si limita a commentare la vicenda sportiva, ma richiama implicitamente il principio secondo cui ogni caso antidoping dovrebbe essere valutato tenendo conto delle circostanze concrete e della responsabilità dell’atleta.

La sua reazione arriva dunque in un momento delicato per Kyrgios e riporta alla memoria le numerose discussioni che negli ultimi anni hanno accompagnato i casi di positività nel tennis. Il contrasto tra le posizioni assunte dall’australiano in passato e la situazione in cui si trova oggi ha inevitabilmente alimentato il dibattito, trasformando la vicenda anche in un confronto a distanza con alcuni dei giocatori che Kyrgios aveva criticato più duramente.