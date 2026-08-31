La sconfitta agli US Open costa caro a Novak Djokovic nel ranking ATP: un risultato che non si verificava dal 2018

Novak Djokovic saluta clamorosamente gli US Open 2026 al primo turno. Il campione serbo è stato sconfitto dall’argentino Mariano Navone al termine di una partita durissima, durata 4 ore e 36 minuti e chiusa con il punteggio di 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

Un risultato che ha il peso di una sentenza storica nella carriera di Djokovic. Il 39enne serbo, infatti, non veniva eliminato al primo turno di un torneo del Grande Slam da vent’anni, dagli Australian Open del 2006. Ancora più significativo il dato relativo a New York: Djokovic non aveva mai perso al debutto agli US Open.

La partita contro Navone si è trasformata progressivamente in una prova di resistenza fisica per il fuoriclasse serbo. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break e aver reagito alla rimonta dell’argentino nel secondo, Djokovic è riuscito a portarsi avanti anche nel terzo parziale. Da quel momento, però, il match ha cambiato completamente direzione.

Navone ha alzato il livello del proprio tennis, mentre Djokovic ha iniziato a pagare un prezzo sempre più alto sul piano fisico. L’argentino ha così dominato il quarto set per 6-2 e ha completato l’impresa nel quinto, chiudendo 6-1 e mettendo fine a una delle sfide più sorprendenti della sua carriera.

La sconfitta non ha soltanto un enorme valore simbolico, ma produce conseguenze pesanti anche sul ranking ATP. Djokovic era chiamato a difendere i 790 punti conquistati con la semifinale degli US Open dell’anno precedente. L’eliminazione al primo turno comporta quindi la perdita dell’intero bottino.

Il contraccolpo è immediato: nel live ranking il serbo è già scivolato virtualmente all’11° posto. Un dato particolarmente significativo, considerando la longevità della sua permanenza ai vertici del tennis mondiale.

E la classifica potrebbe peggiorare ulteriormente nel corso del torneo. Con gli US Open appena iniziati, infatti, i giocatori che inseguono Djokovic avranno la possibilità di guadagnare terreno avanzando nel tabellone. Tra questi anche Frances Tiafoe, oltre agli altri protagonisti impegnati nella corsa alle posizioni di vertice.

Per Djokovic si apre dunque uno scenario che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato difficilmente immaginabile: l’uscita dalla top-10 mondiale.

Se il sorpasso dovesse essere confermato, si tratterebbe di un altro passaggio storico nella carriera del fuoriclasse serbo. Djokovic non abbandonava infatti la top-10 ATP dal luglio 2018. La sconfitta contro Navone, oltre a sancire una delle eliminazioni più inattese della sua carriera, rischia quindi di segnare una vera e propria svolta nella sua posizione all’interno dell’élite del tennis mondiale.