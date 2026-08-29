LA LEGGE DEI CAVALIERI DELLE ACQUE! Il 4 di coppia scardina la Germania e si conferma campione del mondo!

Il quattro di coppia maschile dell’Italia si conferma sul trono iridato: ai Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, gli azzurri difendono il titolo e conquistano nuovamente la medaglia d’oro, con l’imbarcazione che fu dei Cavalieri delle Acque.

Eccellente la condotta di gara degli azzurri, che lasciano sfogare la Germania in avvio e poi risalgono, piazzando il sorpasso decisivo nell’ultimo quarto di gara, resistendo al rientro dei britannici e scrollandosi definitivamente di dosso l’imbarcazione teutonica.

La Germania parte a tutta e passa in testa ai 500 metri con oltre un secondo di vantaggio sull’Italia, tallonata da Gran Bretagna e Paesi Bassi, mentre perdono subito terreno Polonia e Paesi Bassi. Gli azzurri salgono di colpi ed a metà gara lo svantaggio scende a 75 centesimi.

L’azione dell’Italia è inesorabile, il gruppo si sgrana definitivamente e gli azzurri ingaggiano un lungo duello con la Germania, operando il sorpasso proprio ai 1500 metri, con 7 centesimi di vantaggio sui tedeschi. L’inerzia è ormai tutta per l’Italia, che stacca definitivamente i tedeschi e si invola verso il traguardo.

Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili vincono in 5:33.60 e si mettono al collo la medaglia d’oro, confermando il titolo iridato. La Germania difende la medaglia d’argento, con il tempo di 5:34.46, dall’assalto della Gran Bretagna, che deve accontentarsi del bronzo in 5:35.40.

ORDINE D’ARRIVO

1 Italia 5:33.60

2 Germania 5:34.46

3 Gran Bretagna 5:35.40

4 Paesi Bassi 5:39.22

5 Polonia 5:42.13

6 Stati Uniti 5:45.47